Спикер Рады сделал заявление о лишении Порошенко неприкосновенности

Киев, 8 декабря. Бывший президент Украины Петр Порошенко может оказаться в СИЗО уже в начале 2020 года, когда с него снимут неприкосновенность. Сегодня спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал журналистам, когда парламент рассмотрит этот вопрос.

«Как и со всеми другими депутатами: неприкосновенность будет снята в начале следующего года», — заявил он в интервью местным СМИ.

При этом Разумков не стал отвечать, будут ли в парламенте отдельно голосовать по этому вопросу до конца 2019 года. Он напомнил, что ходатайствами на снятие депутатской неприкосновенности, задержаниями и арестами занимается не спикер Рады — это сугубо прерогатива генпрокурора.

«По состоянию на сегодня обращений (о снятии неприкосновенности) от него к нам не поступало», — уточнил Разумков.

Ранее стало известно, что госбюро расследований Украины подготовило материалы о возможном незаконном влиянии Порошенко на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены высшего совета юстиции. Кроме того, директор ГБР Роман Труба заявил, что что Порошенко может стать подозреваемым по делу о незаконном назначении бывшего первого замглавы службы внешней разведки Сергея Семочко.

Проблема в том, что Порошенко является депутатом Рады, поэтому без ее разрешения, привлечь экс-президента к уголовной ответственности нельзя. Пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова заявила, что ведомство планирует попросить генпрокуратуру обратиться к ВР с соответствующим запросом.

Напомним, в конце ноября ГБР уже передало в генпрокуратуру проекты обвинений, которые намерены предъявить Порошенко. Если его признают виновным, за решеткой ему предстоит провести минимум восемь лет. Речь идет о преступлениях по статьям о злоупотреблении служебным положением и действиях, направленных на насильственный захват власти. Всего имя Порошенко фигурирует в 13 делах. Сам Порошенко, видимо, опасаясь снятия неприкосновенности, успел заявить о «российском заказе», который якобы выполняло ГБР, чтобы очернить его репутацию.



