Дочь Фрейндлих рассказала, как будут отмечать день рождения знаменитой актрисы

Москва, 8 декабря. Знаменитая актриса театра и кино, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих 8 декабря отмечает 85-летие. Дочь актрисы, Варвара Владимирова, рассказала, как семья собирается праздновать день рождения знаменитости.

По ее словам, Алиса Фрейндлих не считает 85-летие юбилеем. По ее мнению, юбилей — это 25, 50 и 100 лет.

«Она вообще ничего не хотела, но это же невозможно. У нас есть для нее творческое поздравление. В театре затеваем капустник, хотим ее порадовать, посмешить», — сказала Варвара Владимирова в комментарии «Пятому каналу».

Дочь актрисы добавила, что после празднования в театре близкие Фрейндлих соберутся в одном из мест на Рубинштейна в Петербурге. Владимирова также отметила, что выбрать подарок для ее матери очень сложно. Она рассказала, что знаменитая актриса больше любит дарить подарки, чем получать их, и всегда говорит, что ей самой ничего не нужно.

Варвара Владимирова описала Алису Фрейндлих как очень чуткого и простого человека, которому чужды злоба и зависть. Дочь актрисы отметила, что ее мама никогда не страдала от звездной болезни.

Как передают «Известия», к юбилею Алисы Фрейндлих в БДТ откроется выставка фотографий, а уже через несколько дней, 11 декабря, зрители увидят актрису на сцене — в спектакле «Волнение» Ивана Вырыпаева.