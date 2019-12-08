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Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

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Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

Москва, 8 декабря. Двери командного пункта Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проверили на прочность «ядерным взрывом». Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

РВСН находится под землей на особоохраняемой территории. Инженеры заложили 200 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте для того, чтобы смонтировать ударную волну, равную по мощности настоящему ядерному взрыву. В Ленинградской области на полигоне для проведения испытаний смонтировали двери, вес которых составил около четырех тонн.

 

Конструкция выдержала удар, при этом охранив свою структуру и силовые элементы.

В конце ноября командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) пятого поколения «Ярс» невозможно перехватить существующими на данный момент средствами противоракетной обороны (ПРО). По его словам, в комплексах «Ярс» удалось реализовать все последние достижения. За счет новых средств маскировки в них повышена скрытность, также улучшены характеристики связи.

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