Экс-депутат Рады назвал новый кредит МВФ концом Украины

МВФ принимает решения не только о выдаче и возврате кредитов, но по основным параметрам украинской экономики. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Новый транш

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли договоренности о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила глава фонда Кристалина Георгиевна.

Она обратила внимание, что провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я рада отметить, что сотрудники МВФ достигли соглашения с властями (Украины) о политике, которая ляжет в основу нового трехлетнего соглашения о кредитовании на 4 миллиарда единиц специальных прав заимствования (5,5 миллиарда долларов. — Прим. ФАН). Это соглашение нужно будет одобрить руководству МВФ и совету управляющих», — говорится в заявлении Георгиевой.

«Президент (Зеленский) и я договорились, что экономический успех Украины критически зависит от укрепления верховенства права, улучшения судебной системы и сокращения роли специальных интересов в экономике, а также мы согласились в том, что важно защитить завоевания, достигнутые в очищении банковской системы, и возместить большие убытки для налогоплательщиков из-за санации банков», — заявила Георгиева.

МВФ — правительство Украины

Как отметил Владимир Олейник, «все — землю продали». Он напомнил, что МВФ требовал продажу украинских предприятий, многие из которых уже выставлены на аукцион.

«Но главный вопрос стоял о земле. Вероятно, Зеленский нашел аргументы и убедил. Мол, все ребята, мы землю продадим. Решение это будет принято окончательно. Поэтому МВФ сказал: «нет вопросов, мы готовы вас прокредитовать». Но когда я услышал [премьер-министра Алексея] Гончарука, что этот транш будет прорывным для экономики, то у меня сразу возникает вопрос. А где те деньги, что давали раньше? Эти деньги опять разворуют. Но реальность сегодня такова, что МВФ является правительством Украины», — пояснил Владимир Олейник.

По мнению украинского политика, МВФ принимает решения не только о выдаче и возврате кредитов, но по основным параметрам украинской экономики. Фон определяет цену на газ для украинских потребителей, тарифы ЖКХ, кто и какие должности будет занимать в интересах иностранных юридических и физических лиц.

«Это плохая новость. Ни одна страна в мире, которая сотрудничала с МВФ, не вышла из кризиса. Не случайно министр финансов Украины Оксана Маркарова сказала ранее, что они сейчас последний раз и больше после этого в МВФ обращаться не будут. Мол, сейчас мы подеребаним, а обращаться потом не будем, потому что не будет такой страны — Украины. Они не рассчитывают долго удерживать власть. При такой ситуации на Украине сегодня путь один — рывок и все. Хапануть землю, предприятия и умыть руки. И концы в воду. Они выходят на финишную прямую. Это конец для Украины», — заключил Владимир Олейник.

Ранее глава украинского министерства финансов Оксана Маркарова заявила, что Киев собирается завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году. Она назвала это своим «амбициозным планом». По ее мнению, новая кредитная программа поможет Киеву провести концессию, приватизацию и устроить «массу реформ».