Арестованный замглавы Тамбовской области Глеб Чулков найден мертвым. События дня. ФАН-ТВ

Арестованный замглавы Тамбовской области найден мертвым Загадочное происшествие случилось в Тамбовской области. Сегодня был найден мертвым заместитель главы региона Глеб Чулков. 46-летний чиновник разбился, выпав из окна квартиры на пятом этаже. Не менее любопытно и то, что с октября он находился под следствием и, соответственно, под домашним арестом (по делу о мошенничестве). Было ли это убийством, суицидом или просто несчастным случаем — версий оперативники пока не называют, но стоит сказать, что в тамбовских СМИ уже появлялись сообщения о попытках Глеба Чулкова покончить с собой или сымитировать самоубийство. Напомним, что должность замглавы Тамбовской области он занимает с 2008 года, но почти два месяца назад стал фигурантом уголовного дела. Чиновник, по версии следствия, хотел похитить имущество местного «Рассказовского рынка», который находится во владении у государства. Обстоятельства смерти Глеба Чулкова сейчас выясняют криминалисты.

Задержан предполагаемый виновник ДТП в Нижнем Новгороде А в Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник крупного ДТП, в котором пострадали 12 человек. Подозреваемым оказался 43-летний водитель Toyota, чьи действия, вероятно, и стали причиной аварии на улице Горького. Она случилась накануне вечером с участием сразу трех автомобилей. Предварительно известно, что Toyota выехала на встречную полосу, где столкнулась с Audi, а также с припаркованной машиной неназванной марки. Последнюю отбросило на тротуар, где находилась школьная группа из 12 человек — это два преподавателя, девять учеников, а также мать одного из детей. Женщина скончалась от полученных травм, все остальные были доставлены в больницу. По версии следствия, задержанный водитель Toyota был пьян во время ДТП — от медицинской проверки мужчина и вовсе отказался. Сейчас он ожидает меры пресечения.

Путин поздравил Лукашенко с 20-летием договора о Союзном государстве Россия и Белоруссия сегодня отмечают 20-летний юбилей важного и по сей день не менее актуального события. 8 декабря 1999 года президенты обеих стран (на тот момент Борис Ельцин и Александр Лукашенко) подписали договор о Союзном государстве. Он предполагает интеграцию государств в сферах экономики, политики, культуры и других. Сегодня это по-прежнему одна из ключевых тем на переговорах Москвы и Минска. Нынешний президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу, а события 1999 года назвал знаменательными: Цитата: «Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости», – Владимир Путин, президент России Среди инициатив, которые обсуждают Россия и Белоруссия: создание единой валюты, единого налогового кодекса, отмена роуминга между странами. По отдельным проектам уже согласованы «дорожные карты». Разногласий на этом пути пока более чем достаточно, но по многим вопросам удалось продвинуться вчера на переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко: в частности, по сельскому хозяйству, связи, а также в сферах газа и нефти. Проработкой «дорожных карт» стороны займутся уже на следующей неделе.