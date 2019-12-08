Неизвестные переименовали Эдгарда Запашного в «АМОН-крошащего» в «Википедии»

Москва, 8 декабря. Неизвестные внесли правки в статью в «Википедии» про директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного. В результате имя дрессировщика было изменено на «АМОН-крошащего». Предполагается, что инцидент произошел из-за конфликта Запашного с фанатами московского «Спартака».

После внесенных правок над фотографией Запашного можно было увидеть надпись «АМОН-КРОШАЩИЙ Вальтеронович Запашный», сообщают «Известия».

7 декабря стало известно, что болельщики московского «Спартака» подали заявление в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить высказывание Эдгарда Запашного на соответствие российскому законодательству. В обращении фанаты требуют оценить слова артиста на предмет наличия признаков преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

Ранее, 6 декабря, Эдгард Запашный заявил, что «покрошил бы этих болельщиков» с помощью ОМОНа. Так дрессировщик отреагировал на нецензурные кричалки в адрес Артема Дзюбы, которые скандировали фанаты «Спартака». По мнению Запашного, футбол должен быть местом семейного пребывания, а мат среди болельщиков неприемлем.

19 ноября во время матча сборных команд России и Сан-Марино болельщики стали выкрикивать нецензурные оскорбления в адрес Артема Дзюбы. Руководство российской сборной в Instagram осудило поведение фанатов, назвав их «псевдоболельщиками» и «неадекватной группой людей».