На Украине из списков получателей льгот вычеркнут десятки тысяч человек

В рамках новой социальной программы, одобренной официальным Киевом, в целом ряде украинских регионов будет осуществлена так называемая «оптимизация системы выплаты льгот и пособий». Уже в начале 2020 года органы государственной власти на местах получат полномочия по собственному усмотрению предоставлять согражданам право бесплатного проезда в общественном транспорте, выделять или отменять субсидии на оплату услуг ЖКХ и даже решать судьбы претендентов на скидки при покупке медикаментов. Как утверждают независимые аналитики, нововведение чревато резким сокращением числа «льготников» и усугублением и без того тяжелого материального положения для десятков тысяч украинцев. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Двадцатипятилетний киевлянин Вячеслав Т. получил странное письмо из местного представительства органов социальной защиты. В послании мужчину, являющегося инвалидом детства, поставили в известность о том, что с нового года он «автоматически лишается» права на ежегодный бесплатный отдых в областном санатории, а также более не сможет рассчитывать на повышенную пенсию. Причиной тому чиновники назвали сразу два обстоятельства. Во-первых, Вячеслав проживает в одной квартире со своими родителями, которые получают неплохую по нынешним украинским меркам суммарную зарплату, а во-вторых, не так давно он имел неосторожность оформить на свое имя частное предприятие.

Упомянутых чиновников не смутили те обстоятельства, что семейство Т. не получает субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, а сам Вячеслав, страдающий психическим заболеванием, на своем «предприятии» является единственным сотрудником — в данный момент он собирает авторучки. Денег для обжалования решения соответствующих органов в судебном порядке у семьи нет.

Не менее неприятная история произошла и с жителем Черкасской области Андреем Гребенюком. Ветерану-«афганцу» было отказано в пятидесятипроцентной скидке на приобретение железнодорожных билетов только на том основании, что тот в уходящем году купил новую иномарку. В Собесе (представительстве органов социального обеспечения. — Прим. ФАН.) Гребенюку доходчиво объяснили, что если он сумел найти деньги на дорогой автомобиль, то заплатить полную стоимость за билет на поезд сумеет и подавно. Сейчас проблему Андрея решают его сослуживцы из ветеранской организации.

«Принятый Верховной радой бюджет Украины на 2020 год призван, в первую очередь, погасить государственный долг, — напомнил в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрисконсульт Владимир Боровой. — На этом фоне необходимо кардинально сократить расходы на социальную сферу. Украинцы уже столкнулись с массовыми отказами в выделении субсидий на «коммуналку», а пенсии большинству из них повысили в буквальном смысле этого слова «на копейки».

По словам Борового, теперь чиновники на местах возьмутся за тех же инвалидов, ветеранов и представителей еще не менее десятка категорий «льготников».

«Нет никаких сомнений в том, что в течение ближайших нескольких месяцев будут сокращены суммы «материнского капитала» (разовой выплаты по рождению ребенка. — Прим. ФАН.), затем дело дойдет до льгот ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Не удивлюсь, если такой «эксперимент» продолжится на выпускниках детдомов и интернатов закрытого типа», — уверен юрисконсульт.

Тем не менее, как сообщил корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности сотрудник Министерства социальной политики Украины, указанное ведомство, в частности, и украинское правительство в целом заинтересованы в том, чтобы осуществить новые непопулярные реформы «максимально безболезненно».

«Мы не станем кричать на каждом шагу, что государству не по силам содержать такую большую армию льготников. Мы просто будем на законодательном уровне лишать господдержки отдельно взятые категории — столько, сколько нужно», — подытожил чиновник.

На дискуссионных форумах во Всемирной паутине намерение Киева предоставить регионам полную свободу в рассмотрении вопросов о назначении или урезании льгот трактуется максимально просто. Дескать, в случае массовых протестных выступлений власти вполне смогут заявить о «перегибе курса правительства на местах».