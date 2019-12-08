Продающий двухрублевую монету за миллиард петербуржец рассказал, как получил ее

Санкт-Петербург, 8 декабря. Житель Санкт-Петербурга, разместивший на Avito объявление о продаже редкой двухрублевой монеты за миллиард рублей, рассказал, как стал обладателем этого денежного знака. В беседе с журналистами он в очередной раз подчеркнул, что установленная им стоимость монеты его не смущает.

Автор объявления рассказал, что получил денежный знак «при простой обычной сделке».

«Идете покупаете хлеб в магазин, и на сдачу вам дают какую-то мелочь. Вот таким образом эта монета у меня оказалась», — сказал он в комментарии «Пятому каналу».

Также петербуржец напомнил, что никого не заставляет покупать монету.

Ранее СМИ рассказали об объявлении, которое разместил петербуржец. Речь идет о продаже двухрублевой монеты за миллиард рублей. По словам автора объявления, причиной такой стоимости является редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса монеты ровно на 90 градусов. Он также добавил, что денежный знак был отчеканен в 2016 году на Московском монетном дворе.

Автор публикации утверждает, что эта монета представляет ценность для коллекционеров. Петербуржец также готов рассмотреть вариант обмена объекта продажи на что-либо, передают «Известия».