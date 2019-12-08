Крупнейший в мире водопад Виктория высох

Обмеление реки Замбази в рекордных масштабах привело к почти полному исчезновению знаменитой жемчужины Африки водопада Виктория — теперь путешественникам в Замбии и Зимбабве, приехавшим посмотреть на африканскую «мекку», открывается вид на голые склоны вместо впечатляющих потоков воды.

Президент Замбии Эдгар Лунгу, комментируя происходящее, назвал это «ярким напоминанием о том, что изменение климата делает для нашей окружающей среды».

В октябре время уровень воды в Виктории упал на 11 сантиметров ниже среднего показателя за последние десять лет. Однако по данным Guardian, расход воды является самым низким с 1995 года.

Как рассказал 24kz продавец сувениров Давид Самаламбо, поток туристов к природной достопримечательности существенно снизился в этом году.

«Народу сейчас мало приезжает к водопаду. В наши дни люди хорошенько изучают новости перед поездкой, ищут информацию о Виктории. Так что наш бизнес серьезно страдает. Мы все надеемся на сильный дождь», — рассказал он.

Помимо красот природы африканская засуха лишила воды и еды 45 миллионов ее жителей — перед властями стран уже стал острый вопрос о поставках продуктов питания в качестве гуманитарных грузов в районы, где уже начался голод. Отсутствие воды в Виктории также спровоцировало и регулярное отключение электричества, так как основным источником энергии является Кариба ГЭС, расположенная на обмелевшей реке Замбези.

Водопад Виктория являлся крупнейшим в мире — его общая ширина достигала 1708 метров, а высота — 108 метров. Он был назван в честь британской королевы Виктории шотландским исследователем Дэвидом Ливингстоном, который, как полагают, был первым европейцем, увидевшим его в 1855 году.