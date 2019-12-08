В Киеве назвали новый кредит МВФ Украине маркером доверия

Киев, 8 декабря. Новая кредитная программа Международного валютного фонда (МВФ) является маркером доверия к Украине. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Поддержка таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты», — написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за последние три месяца снизились цены на ресурсы, которые привлекает Украина. По словам Гончарука, это происходит «потому, что нам верят». Он назвал Украину «солидным партнером, который берет риски на себя» и выразил уверенность в том, что ресурсы и дальше будут падать в цене.

«По всем платежам, которые мы должны осуществить, страна справится», — отметил премьер-министр страны.

Напомним, в субботу сообщалось, что Международный валютный фонд и Киев достигли договоренности по новой программе кредитования, которая предусматривает выделение Украине 5,5 млрд долларов сроком на три года. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что имела «очень конструктивный» телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.