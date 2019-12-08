На Украине заявили, что новый кредит МВФ просто поддержит коматоз страны

Киев, 8 декабря. Международный валютный фонд окажет Украине медвежью услугу, предоставив новый транш на 5,5 млрд долларов, считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак

«МВФ поддерживает коматозное состояние, но не спасает экономику страны», — считает эксперт.

По мнению Дудчака, кредитные транши МВФ могут, наоборот, стать одной из причин усугубления проблемы развития украинской экономики. В то же время, по его словам, подчеркнул, что если Украина останется без поддержки фонда, это станет нехорошим сигналом для международных инвесторов. Помимо этого, вырастет цена кредитов, упадут рейтинг, заимствования станут слишком дорогими.

Эксперт пояснил, что, когда внешние кредиторы заявляют о том, что их интересует экономический рост Украины, на самом деле речь идет о реструктуризацией долгов.

«Любой рост экономики, который там будет, хоть более-менее заметный, все равно будет идти в их карман внешних кредиторов», — пояснил он в комментарии телеканалу RT.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о готовности фонда поддержать политическую программу Киева, цель которой — вывести экономику страны на путь более «высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста». По ее словам, договоренность была достигнута после телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет телеканал 360.