Санкт-Петербург, 8 декабря. Сын певицы Валерии 21-летний Арсений Шульгин попал в ДТП на трассе М-11 под Тосно. «Ягуар», в котором находился молодой человек занесло на дороге. В итоге элитная иномарка влетела в отбойник.

ЧП произошло на 649 километре трассы. По словам Арсения, он с возлюбленной ехал из Москвы в Петербурге. В момент аварии он был на переднем сиденье и сильно ударился головой. Этими подробностями дорожной аварии он поделился на своей странице в Instagram.

К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Однако из-за в больницу Арсению все равно пришлось ехать. На фото можно видеть, что у него сильно разбиты губы и подбородок.