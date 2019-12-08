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Сын Валерии показал лицо после ДТП на трассе М-11

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Сын Валерии показал лицо после ДТП на трассе М-11

Санкт-Петербург, 8 декабря. Сын певицы Валерии 21-летний Арсений Шульгин попал в ДТП на трассе М-11 под Тосно. «Ягуар», в котором находился молодой человек занесло на дороге. В итоге элитная иномарка влетела в отбойник.  

ЧП произошло на 649 километре трассы. По словам Арсения, он с возлюбленной ехал из Москвы в Петербурге. В момент аварии он был на переднем сиденье и сильно ударился головой. Этими подробностями дорожной аварии он поделился на своей странице в Instagram.

К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Однако из-за в больницу Арсению все равно пришлось ехать. На фото можно видеть, что у него сильно разбиты губы и подбородок. 

 

 

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