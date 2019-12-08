Подписавший Беловежские соглашения Кравчук ответил на ругань Жириновского в свой адрес

Киев, 8 декабря. «Самым страшным преступлением в истории России» назвал глава ЛДПР Владимир Жириновский подписание Беловежских соглашений, положивших конец существованию Советского государства. Он выразил уверенность, что руководители Белоруссии, России и Украины не имели «ни моральных, ни экономических» оснований, чтобы поставить крест на самом большом государстве в мировой истории. С этим в корне не согласен один из подписантов этого соглашения — первый президент Украины Леонид Кравчук, который ответил Жириновскому в интервью Федеральному агентству новостей.

Кравчук заявил, что Украина имела все права на получение независимости, поскольку это отражено в разделе III «брежневской» Конституции 1977 года, определяющем государственное и национальное устройство Советского Союза.

«Все республики СССР имеют право свободного выхода из него — так было сказано в основном законе этого государства, в которое входила и Украинская ССР. Можно поднять также и международные договоры, которые гласят, что все народы имеют право на суверенитет. И не Жириновскому решать, имели украинцы право на независимость или нет», — возмутился собеседник ФАН.

Он сослался на итоги всеукраинского референдума, прошедшего за неделю до подписания Беловежских соглашений — 1 декабря 1991 года. По его итогам 90,32% населения проголосовало за независимость. При этом, если смотреть результаты голосования по отдельным украинским регионам, можно увидеть, что меньше всего желающих отделиться от СССР оказалось в Крыму — 54,19%, в Севастополе — 57,07% и Донецке — 83,90%. Впоследствии именно эти области отделятся уже от самой Украины, а Крым и Севастополь вернутся в Россию как в правопреемницу того самого СССР.

«27 миллионов человек проголосовало за независимость! — заявил Кравчук. — Что, Жириновский может пойти против них? У него самого есть «моральное или экономическое» право, отсутствием которого он попрекает меня и других, подписавших это соглашение? Или он говорит так по пресловутому «праву сильного»? Мол, «у меня ружья, у меня танки, сейчас я всех поставлю на место»? Ну что ж, тогда его философия очевидна, и, в соответствии с услышанным мной, серьезным политиком я Жириновского назвать не могу. Тут уж, как говорится, «если человек говорит, то лучше бы он молчал»: Жириновский сотрясает воздух с напором, и от этого создается впечатление, что он прав. Но это не так — прав украинский народ, проголосовавший на референдуме за независимость».

Напомним, помимо всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, ранее, 17 марта того же года, состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР. 77,85% от всего населения проголосовало за создание обновленного Союза в качестве федерации равноправных суверенных республик. При этом на территории Украинской ССР инициативу также поддержали — 70,2% проживавшего на ее территории населения высказалось за необходимость быть вместе с Россией и другими республиками в составе единого государства.

Подробнее о дне подписания Беловежских соглашений, его предпосылках и последствиях читайте в специальном материале ФАН на основе интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.