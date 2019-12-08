Эксперт объяснил заявления АФРИКОМ по сбитому в Ливии БПЛА нефтяными интересами США

Москва, 8 декабря. США заинтересованы только в нефти, и в Ливии оказывают поддержку той стороне, которая поставляет им «черное золото». Об этом напомнили эксперты, комментируя заявления США о якобы сбитом в Ливии беспилотнике.

Ранее СМИ сообщили, что Африканское командование США (АФРИКОМ) считает Россию «причастной» к ливийскому инциденту с беспилотником, так как аппарат якобы сбила система ПВО российского производства. При этом командующий АФРИКОМ Стивен Таунсенд заявил, что управляющие средствами ПВО «не знали, что беспилотный летательный аппарат принадлежит США в тот момент, когда его обстреливали». Он также потребовал вернуть американской стороне обломки сбитого беспилотника.

Эта просьба американцев выглядит странно, так как никаких свидетельств, что БПЛА был сбит, попросту нет, если не считать таковыми заявления в соцсетях и голословные выпады в адрес России. Более того, данное положение дел позволяет усомниться, что беспилотник вообще был. При этом в прошлом месяце, когда в Ливии был сбит итальянский беспилотник американского происхождения, буквально спустя несколько часов в Сети появились фото обломков. На кадрах были запечатлены и крыло аппарата с символом итальянских ВВС, и остатки двигателя. В случае якобы сбитого аппарата США ничего подобного нет.

Бывший глава думского комитета по обороне Владимир Комоедов отметил, что в Ливии США заинтересованы только в нефти.

«Кроме как вопрос, связанный с нефтью, ничего больше американцев интересовать не может», — отметил он.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков согласен с мнением Комоедова касательно мотивации американцев.

«Американцы пытаются оказать поддержку той стороне, которая им поставляет нефть. Понятное дело, что они очень заинтересованы, чтобы каким-либо образом скомпрометировать другую сторону», — отметил он.

Как отмечалось ранее, с помощью вмешательства в дела Ливии США регулируют цену на нефть в своих интересах и интересах своих сателлитов на Ближнем Востоке, а также против РФ и стран ОПЕК. Отсутствие стабильности в Ливии выгодно Вашингтону: пока в стране не установлена централизованная власть, Штаты в любой момент могут подогреть конфликт, или наоборот, замедлить его. Кроме того, нестабильность в африканской стране позволяет американцам манипулировать потоками беженцев и использовать из как рычаг давления на Евросоюз.

Сейчас, когда Ливийская национальная армия находится в решающей фазе контртеррористической операции в Триполи, в интересах США им помешать.

Напомним, ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара с 2014 года проводит в Ливии антитеррористическую операцию. В результате нее силам Хафтара уже удалось освободить большую часть территорий на востоке Ливии от боевиков.

В апреле 2019 года фельдмаршал отдал приказ начать очередную фазу операции – она нацелена на освобождение города Триполи от террористов. По информации ряда СМИ, в борьбе с терроризмом также участвует ЧВК «Вагнера», но никаких сведений, которые бы подтверждали ее, нет.

Сейчас Триполи, как и еще ряд населенных пунктов на северо-западе Ливии, находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия. Эта структура была создана в 2015 году при поддержке Запада. По факту ПНС Ливии состоит из вооруженных группировок, причастных к революции 2011 года. Сообщалось, что в составе этих формирований также действуют террористы запрещенных в РФ организаций «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.