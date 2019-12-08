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России выгоден любой расклад по газовому транзиту через Украину

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России выгоден любой расклад по газовому транзиту через Украину

Далеко не самым главным, но обязательным пунктом повестки дня на переговорах «нормандской четверки», по общему мнению, будет решение проблемы газового транзита через Украину в 2020 году. Несмотря на бодрые заверения руководства «Укрнафтогаза» о том, что даже при условии полного прекращения «Газпромом» с 1 января транзитных поставок в Европу имеющихся запасов «голубого золота» хватит минимум на три месяца, то есть до апреля 2020 года, ситуация для Украины близка к катастрофической. 

Из 20,5 млрд «кубов», физически накопленных к 1 декабря в ПГХ Украины, минимум 7 млрд составляет «технологический газ», извлечение которого технологически возможно, но экономически невыгодно. Еще около 2 млрд «мертвого» объема приходится на саму «трубу», т. е. на 37,6 тыс. км магистральных газопроводов, 283,2 тыс. км распределительных сетей, компрессионные и газоизмерительные станции. А еще 4 млрд кубометров «голубого золота», находящихся в ПГХ Украины, не принадлежат «Нафтогазу» и другим госструктурам страны. 

Таким образом, официальный Киев может свободно распоряжаться лишь 9,5 млрд «кубов». Ровно столько было израсходовано в отопительном сезоне 2018–2019 годов. Но тогда общее рабочее давление в ГТС Украины поддерживалось потоками транзитного российского газа. Если «Газпром» перекроет вентиль, то «Нафтогазу» придется «держать трубу» самостоятельно, а технологические ресурсы для этого закончатся в середине февраля, даже при условии веерного отключения конечных потребителей в регионах.

Из этих цифр понятно, что без сохранения российского газового транзита в Европу Украина отопительный сезон 2019—2020 годов не пройдет, поэтому с каждым днем глаза представителей «нэньки» будут становиться все более жалостливыми и влажными. 

России выгоден любой расклад по газовому транзиту через Украину

От Киева здесь, по большому счету, уже ничего не зависит, его «степени свободы» в данном вопросе равны нулю. Все зависит от того, насколько велики «степени свободы» у Москвы и насколько они зависят от позиции Берлина и Парижа.

По данной теме налицо самые полярные мнения. Однако их общий усредненный вектор сводится к тому, что из-за сложностей строительства «Северного потока — 2» Россия, чтобы выполнить свои контрактные обязательства, в 2020 году должна будет экспортировать в Европу через Украину 50–60 млрд кубов «голубого золота». А потому Киев и Москва, мол, «обречены на компромисс», и предметом жесткого торга являются только условия нового соглашения: сроки, объемы, гарантии и т. д.

Все это, несомненно, верно. Однако здесь упускается из виду одно небольшое, но существенно важное обстоятельство, которое проявилось на состоявшейся 6 декабря в резиденции Бочаров Ручей встрече президента России с представителями деловых кругов Германии, «активом Восточного комитета германской экономики». 

Как отметил Владимир Путин, в 2018 году Россия поставила в Германию 55,5 млрд кубометров газа, а мощность «Северного потока» составляет те же 55 млрд «кубов». Спрашивается, а зачем вообще Германии нужен «Северный поток — 2», если ее собственные потребности в российском газе вполне удовлетворяются уже существующим «Северным потоком»?

России выгоден любой расклад по газовому транзиту через Украину

Ответ на него понятен и прост: благодаря «Северному потоку — 2» ФРГ становится главным газовым «хабом» для всех стран Северной Европы (исключая Скандинавию, но включая Францию), а экспортные поставки «Газпрома» завязываются на Берлин. Это приносит дополнительные прибыли и конкурентные преимущества немецкой экономике — пока в размере до 10 млрд долларов ежегодно, но при создании соответствующей промышленной инфраструктуры (вспомним Припортовый завод в Одессе) эта сумма легко может быть увеличена в 2–3 раза.

Таким образом, Германия, зацикливая на себе потоки «голубого золота» из России в Европу, становится в этом смысле «новой Украиной». А теперь «вопрос знатокам»: где гарантии того, что через некоторое время Берлин не начнет себя вести точно так же, как Киев вчера и сегодня? Ответ здесь тоже очевиден: таких гарантий нет и быть не может. От слова «совсем». 

И здесь «бодаться» с немцами — совсем другое удовольствие, чем с Украиной. Тем более что Россия обеспечивала свыше 80% газовых потребностей Украины, а для бундесреспублики этот показатель составляет всего 35%. Да и финансовые возможности Киева несопоставимы с Берлином.

Кстати, то же самое — пусть и в меньшей степени — касается Турции, которая становится аналогичным газовым «хабом» для Южной Европы. Анкара в лице Тайипа Эрдогана (да и в любом ином лице) — партнер, мягко говоря, сложный и весьма своенравный. 

России выгоден любой расклад по газовому транзиту через Украину

Следовательно, Россия заинтересована в том, чтобы украинский маршрут оставался рабочей альтернативой и немецкому, и турецкому. А если Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Ко сами настаивают на этом по своим политическим и прочим соображениям — что ж, тем лучше переговорные позиции российского лидера в Париже. 

Выходит, что даже без особых стараний Россия поставила Европе и Украине классическую «вилку». Москве почти одинаково выгодны как переориентация газового транзита с Украины шантажистки на подводные трубопроводы, так и сохранение украинской «трубы» ради диверсификации маршрутов.

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