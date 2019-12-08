Сирия новости 8 декабря 19.30: курдские террористы атакуют в Африне, российский патруль прибыл в Меядин

Сирия, 8 декабря. Курдские террористы убили протурецких бойцов в Африне, военная полиция РФ прибыла в Меядин, боевики заявили об отражении атаки САА на востоке Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли террористам в провинции Хама, нанесли удар по боевикам в Идлибе.

Военная полиция РФ: прибыла в город Меядин в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесли ракетный удар по позициям правительственных сил в Хаме, сообщили об отражении атаки САА на востоке Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: напали на протурецкие формирования в Африне.

Провинция Алеппо

Курдские террористы осуществили успешное нападение на протурецкие формирования в северном Алеппо. Как сообщает источник в Twitter (@Servanenefrine), боевики смогли проникнуть в район населенного пункта Кафр-Набу в районе Шерава в Африне и совершить внезапную атаку, убив семь бойцов протурецких сил и ранив еще четверых.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о появлении патруля российской военной полиции и частей САА в районе города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что российские военные в первый раз появились в Меядине, на данный момент нет информации о причинах расширения зоны патрулирования.

Провинция Идлиб

В Идлибе произошло покушение на жизнь одного из полевых командиров, связанных с террористической коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), боевик по имени получил ранения в результате при подрыве его автомобиля на контрольно-пропускном пункте в городе Маар-Дабса к юго от Серакиба. Террорист получил тяжелые ранения.

Между тем правительственные войска нанесли удар по силам террористов в районе населенного пункта Аль-Гассание близ города Джиср-аш-Шугур на западе провинции Идлиб. Об артиллерийских ударах сообщает телеканал Halab Today.

Тем временем, как сообщает новостное агентство Step News, террористы из группировки «Ансар ат-Таухид» отразили попытку продвижения правительственных войск на востоке Идлиба. Бои шли в районе высоты Телль-Тавил.

Провинция Даръа

Очередное покушение произошло на территории провинции Даръа. Как сообщает телеканал Halab Today, неизвестные боевики застрелили полицейского по имени Ахмед ан-Нахлави на территории города Тафас на западе региона. Сообщается, что Ан-Нахлави был широко известен своими связями с ливанским шиитским движением «Хезболла», а кроме того, занимался наймом и тренировкой бойцов для формирований местного ополчения.

Кроме того, как сообщает тот же источник, военнослужащий САА был похищен на территории города Сармин на севере Даръа. Нападение произошло на рынке, бойца увезли в неизвестном направлении.

Провинция Хама

Новостное агентство Step News сообщает об атаке боевиков коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на правительственные войска, дислоцированные в районе города Скальбия на севере провинции Хама. Террористы обстреляли позиции правительственных войск в районе лагеря «Ан-Нахль» из «Градов». О потерях среди бойцов САА не сообщается.

Провинция Хасака

Автономная администрация лагеря беженцев «Аль-Хол» в провинции Хасака объявила, что сегодня из лагеря будет освобождена группа «жен ИГИЛ»1 и их детей, а также несколько боевиков террористической организации «Исламское государство1». Как сообщил официальный представитель лагеря беженцев Шейхамус Ахмад в беседе с курдским агентством Rudaw, в общей сложности планируется освободить 200 человек. Из них 15 — бывшие боевики ИГИЛ, причастность которых к каким-либо предступлениями не была выявлена. Остальные, по словам Ахмда, — женщины и дети из провинций Хомс, Ракка и Дейр-эз-Зор. Им будет предоставлена возможность вернуться на прежнее место жительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.