Дамаск, 8 декабря. В сирийской провинции Латакия, на площади перед православным храмом Архангелов Михаила и Гавриила, по случаю приближения традиционного христианского праздника Рождества установлена наряженная елка, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Праздник с девизом «Рождество уже здесь», организован представителями православной архиепархии. Во время мероприятия на площади перед храмом собрались тысячи тысячи детей.

В нашем распоряжении появилось видео с мероприятия:

Архиепископ Латакии Афанасиус Фахед, выступая на торжественной церемонии зажжения огней на рождественской елке, заявил, что эта церемония призвана показать, как живет сирийский народ, его радости и праздники.

Архиепископ также подчеркнул, что Сирия была и останется страной древней цивилизации, великой истории и большой любви. Он выразил надежду на то, что наступающий 2020 год принесет в республику только добро и мир.

Местные жители поделились радостью в связи с возвращением безопасности во многие провинции страны, в частности, в Латакию. Многие отметили, предпраздничная атмосфера дает возможность встретиться с друзьями и родственниками, а также принять участие в ярких карнавалах.

Примерно в это же время новогоднюю елку установили и в сирийской провинции Даръа — в селении Хабаб вблизи церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Торжественное открытие сопровождалось красочным салютом и звоном колоколов

Напомним, что сотрудникам ФАН удалось обнаружить важные доказательства того, что США принимали активное участие в формировании и спонсировании запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Кроме того, появилась информация о том, что ряд либеральных журналистов, в том числе Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский, связаны с деятельностью ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.