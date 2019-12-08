Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Москва, 8 декабря. Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

8 декабря Алисе Фрейндлих исполнилось 85 лет. Она родилась в Ленинграде в 1934 году, окончила театральный институт имени Островского. С 1983 года артистка работает в театре имени Товстоногова.

Алиса Фрейндлих три раза становилась лауреатом премии РСФСР имени Станиславского. Также она является обладательницей премии правительства России.

«Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

По его словам, важно, что и сейчас жизнь народной артистки СССР наполнена творчеством.

«Вы по-прежнему восхищаете публику ярким, самобытным талантом и непревзойденным актерским мастерством», — указал Путин.

Он также пожелал Алисе Фрейндлих успехов, здоровья и благополучия.

В ноябре сообщалось, что фильмы с участием Алисы Фрейндлих покажут в сети кинотеатров «Москино» к 85-летию народной артистки СССР. Показы начались 4 декабря, а закончатся 10-го числа этого месяца. Зрителям покажут фильмы «Сталкер», «Служебный роман», «Успех», «Простая смерть».