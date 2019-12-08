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Путин поздравил ОКБ Микояна с 80-летием

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Путин поздравил ОКБ Микояна с 80-летием

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов опытно-конструкторского бюро имени А. И. Микояна с 80-летием создания отдела.

Напомним, ОКБ является филиалом российской самолетостроительной корпорации МиГ. В стенах бюро создают самые современные, конкурентоспособные самолеты. Разработкой ОКБ Микояна является, в частности, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В настоящее время специалисты работают над авиакомплексами нового поколения.

По мнению президента, такая плодотворная и новаторская работа, а также лидерские позиции России в производстве боевых самолетов обеспечили уникальные конструкторские идеи и разработки А. И. Микояна и М. И. Гуревича, стоящих у истоков предприятия. Особенно Путин отметил легендарный МиГ-29.

Этот истребитель до сих пользуется спросом на мировом рынке. И это неудивительно. Модернизированный истребитель, получивший название МиГ-35, не уступает американским истребителям пятого поколения F-22 и F-35. При этом российский самолет стоит дешевле американских машин. В настоящее время Россия вместе с Индией занимаются разработкой МиГ-29UPG. Новая версия боевого самолета получит современные системы бортовой электроники и новое вооружение.

 

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Источник: пресс-служба Кремля
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