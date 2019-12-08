Либералы составляют «расстрельные списки» подлежащих наказанию за политическую позицию

Медиаструктуры и сотрудники так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Алексея Навального активно раскручивают ресурс «Черный блокнот» — сайт, где числятся преступившие, по версии блогера, закон и общечеловеческие понятия о справедливости и гуманности. В том числе судьи, вынесшие «заказные» приговоры по «московскому делу», чиновники, депутаты, сотрудники силовых ведомств.

Навальный ничего нового не изобрел. С 2014 года широко известен украинский «Миротворец», где перечислены враги независимой Украины. Нашумевший проект «Сканер», где выкладывали данные силовиков, поддерживавших порядок на митингах, тоже из этого ряда.

Похожий ресурс есть и у «Форума свободной России» — проекта беглого олигарха Михаила Ходорковского. Там и дизайн получше, и каталог «сатрапов режима» более внятный — всех поделили на категории и на каждого досье завели, даже журналистов, названных «пропагандистами», не забыли. Нельзя не обратить внимание, какую высокую гуманность и уверенность в своей непогрешимости демонстрируют создатели этой базы. Лозунг, достойный красоваться на воротах тюрьмы или даже исправительного лагеря времен «большого террора».

«Прощение — это роскошь, которую надо заслужить наказанием», — отмечено на ресурсе.

Чтобы попасть на эти сайты, не обязательно быть в чем-то лично виноватым перед демократией и ее защитниками, — достаточно публично одобрить что-то хорошее, происходящее в России, высказаться без негатива по поводу каких-то решений президента и правительства, а оппозицию и незаконные акции, напротив, не одобрить. Или даже просто на совесть работать в госструктурах и не считать это чем-то позорным, как это происходит в случае с судьями и силовиками.

Либералы вообще очень любят составлять черные списки тех, кого они справедливо и честно люстрируют у холодной кирпичной стенки в случае победы, — это хороший способ слить бессильную злость. Мы против преследований за политическую позицию — это недопустимо и бесчеловечно, но вы, враги свободы и всего хорошего, за нее получите поражение в гражданских правах, сядете в тюрьму или вовсе умрете, когда мы придем к власти, — так читается это нехитрое послание.

Навальный осторожничает — в отличие от того же «Миротворца» и «Сканера», в его черном блокнотике не выкладывают персональные данные героев, формально соблюдая закон, — только имена публичных персон и ссылки на эпизоды, доказывающие «состав преступления». Возможно, некоторые патриоты будут даже гордиться включением в этот список, как многие гордятся личной страницей на украинском «Миротворце».

Но если кому-то из упомянутых не понравится, как «хомячки Навального» треплют их имя, упражняясь в языке ненависти, можно воспользоваться статьей о клевете и подать в суд. Да и у самого Ходорковского могут быть судебные претензии к блогеру за кражу идеи. В конце концов, суд ради компенсаций морального вреда — это точно по правилам цивилизованного западного общества, которое оппозиционеры мечтают построить в России.