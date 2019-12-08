В Тобруке осудили плохое обращение боевиков ПНС Ливии с пленным летчиком

Тобрукское правительство в Ливии осудило бесчеловечное обращение боевиков террористического Правительства национального согласия (ПНС) по отношению к генерал-майору ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Амеру Джагиму Урфи, который попал в плен 7 декабря на боевом самолете.

Ливийское издание Аfrigatenews опубликовало заявление тобрукского правительства, в котором осуждалось плохое обращение боевиков с пленным летчиком:

«Жестокое, бесчеловечное обращение, которому подвергается генерал-майор Амер Джагим Урфи, выявляет несостоятельную идеологию террористических групп и вооруженных формирований, озабоченных только смертью и разрушениями», что является «доказательством жестокости этих вооруженных групп, которые пытаются себя позиционировать как профессиональную армию, в то время как их противоречащие законам действия, лишь подтверждают, что они являются вооруженными формированиями, которые не соблюдают международное гуманитарное право при обращении с военнопленными», — говорится в заявлении.

Кроме того, легитимное правительство Ливии призвало ООН и старейшин аз-Завии оказать содействие в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, участником которой является Ливия по делу жестокого обращения с Амером Джагимом.

В Тобруке выразили подозрение, что падение боевого самолета ВВС ЛНА связано с поставками турецких зенитных комплексов после подписания соглашения между Турцией и ПНС Ливии — оружие может быть использовано в целях угрозы международной безопасности.

Также в заявлении отмечалось, что произошедший инцидент ярко продемонстрировал ложь всех, кто утверждает, что Ливийская национальная армия использует иностранных пилотов в войне за страну.

GNA militias capture LNA pilot who ejected his fighter jet moments before it crashed over Al-Zawiya, West Libya. #Libya pic.twitter.com/vRy70esGif — LibyaReview (@LibyaReview) December 7, 2019

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) писало, что МиГ-23 с бортовым номером 26144 в районе аз-Завии совершал разведывательный полет и был сбит силами ПНС Ливии. Известно, что самолет ВС ЛНА был сбит турецким ПВО «Hisar» — оружие террористическому Правительству национального согласия поставляет Турция. В частности, на территории, подконтрольной ПНС находится 12 комплексов ПВО и соответствующее количество специалистов, которых предоставила Анкара. «Hisаr» представляет собой семейство ракетных комплексов ближнего и дальнего действия, которые разрабатываются Aselsan и Roketsan с 2007 года. Оно состоит из системы противовоздушной обороны HİSAR-A и системы противовоздушной обороны HİSAR-O средней дальности. Навигация осуществляется в инфракрасном диапазоне.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, связанное с международными террористическими организациями, поддерживается рядом западных стран, в том числе и Турцией, которая незаконно поставляет боевикам так называемого Правительства национального согласия оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Доказательства этому неоднократно публиковались в СМИ. Кроме того, об этом несколько раз заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Также по сообщениям некоторых СМИ в контртеррористической операции участвует ЧВК «Вагнер», однако никаких доказательств этому до сих пор приведено не было.