В Париже Зеленский окажется в крайне невыгодной ситуации, считают в Киеве

В преддверии «нормандского саммита» 9 декабря с участием лидеров России, Украины, ФРГ и Франции эксперты киевского «Международного центра перспективных исследований» и «Украинского института будущего» представили свои ожидания от этой встречи. По их мнению, труднее всего в Париже придется президенту Владимиру Зеленскому, а больших прорывов от саммита ожидать не стоит. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

В ходе встречи аналитики киевского «Международного центра перспективных исследований» (МЦПИ) отметили, что за последние пару лет ситуация на международной арене резко изменилась, она стала гораздо менее благоприятной для Украины. Так произошло, во-первых, из-за изменения внутренней политики США. Ключевую роль сыграло то, что пафосное расследование «русского следа» во вмешательстве в президентские выборы 2016 года закончилось, по сути, ничем. А вот «украинский след» в них проявился вполне четко, из-за чего возник нынешний «Украинагейт» в американском политикуме.

Еще один негативный фактор перемен для Украины, заявили эксперты, заключается в том, что за пять лет действия введенных Брюсселем в 2014 году экономических санкций против РФ ухудшилась торговая конъюнктура и усилились внутренние проблемы в Европейском союзе. Параллельно в Европе завершается реализация двух крупных российских энергетических проектов — «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Поэтому европейские лидеры все более склонны по-хорошему договариваться с Россией, восстанавливать с ней экономические отношения.

В МЦПИ отметили, что Зеленского руководство ЕС воспринимает как нового лидера с большим кредитом доверия от украинского народа, в том числе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

«Тем не менее Россия будет действовать в Париже с позиции сильного игрока, для которого страны постсоветского пространства, включая Украину, — слабые государства и «законная» сфера влияния, — заявил главный советник МЦПИ Василий Филипчук. — Никто на Украине до конца не понимает, каков конкретный план переговоров в «нормандском формате» со стороны Киева. Подготовка к саммиту идет уже несколько месяцев. И было бы логично, чтобы власть рассказывала обществу не только о «списке пожеланий» Украины — мир, победа и восстановление суверенитета над Крымом и Донбассом, но и говорила о том, как конкретно все это можно сделать. Однако кроме фразы «если что — построим стену на границе с Донбассом» мы пока ничего не услышали».

Эксперт подчеркнул, что президент Украины начал действовать в отношении Донбасса в рамках той же логики, в которой действовал его предшественник Петр Порошенко. И это, по его мнению, одна из слабостей позиции, с которой Зеленский едет в Париж.

«Нет полной ясности и в том, какую тактику предпочтет Россия. Либо она попытается договориться с Зеленским о выполнении Минских соглашений, пользуясь тем, что он выглядит более компромиссным политиком, чем Порошенко. Либо Москва продолжит шантажировать Украину и не выполнять ничего. Потому что возвращение стране «неконтролируемых территорий», даже при полном соблюдении «Минска-2», будет выглядеть как проявление Россией слабости».

По мнению Филипчука, сегодня перед Киевом открылось «окно возможностей», чтобы дать новый импульс мирному урегулированию.

«Но реальная цена такого решения для Украины может быть очень высокой, — считает аналитик. — Хочется верить, что в Париже со стороны Зеленского не будет сделано ни одного необдуманного шага, который бы позволил продвинуть мирное урегулирование на востоке за счет наших интересов. Этого можно достигнуть только с помощью баланса интересов с РФ и учета тех «красных линий», которые видит украинское общество».

Исполнительный директор «Украинского института будущего» Виктор Андрусов полагает, что на саммите в Париже Зеленский окажется в крайне некомфортной ситуации. Потому что Франция и ФРГ сегодня максимально заинтересованы в том, чтобы окончательно снять вопрос войны в Донбассе с европейской повестки дня и начать восстанавливать нормальное экономическое сотрудничество с Москвой.

«Главная цель [президента России Владимира] Путина — заставить Киев согласиться на прямые переговоры с лидерами ЛНР и ДНР. В этом случае Россия сможет закрепить за собой роль «миротворца», который помогает Украине разрешить ее внутренний конфликт. Как следствие, Москва может потребовать от нас дальнейших уступок, а также окончательно «оставить за скобками» вопрос Крыма. В этом самый большой риск для президента Зеленского на саммите. Я думаю, Путин, [канцлер ФРГ Ангела] Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон попробуют заставить его пойти на это через различные мотивации. Например, убеждая, что это «единственный способ прекратить огонь, потому что Россия на это не влияет», а также предлагая «богатые подарки» — большие скидки на газ, финансовую поддержку экономики и т. д. Идея будет заключаться в том, чтобы подсластить горькую пилюлю прямого диалога с лидерами Донбасса большими экономическими выгодами».

С точки зрения Николая Капитоненко, доцента «Института международных отношений» при Киевском университете имени Шевченко, «главное намерение России — принудить Украину к пошаговому выполнению минских договоренностей».

«Любой сценарий, при котором Киев получит более мягкие условия, чем «Минск-2», можно считать удачным. Оптимистичным можно считать даже сценарий, при котором переговоры в Париже завершатся ничем, — говорит он. — Самый же худший вариант для Зеленского — если Россия сможет навязать ему условия даже более жесткие, чем предусмотрены Минскими соглашениями».

На «нормандском саммите» однозначно будет решаться судьба конфликта в Донбассе, отметил Капитоненко. Однако перед столь ответственной встречей на руках у команды украинского главы не видно хороших «запасных вариантов» на случай провала переговоров.