В Instagram раскрыли истинную причину отказа от лайков

Москва, 8 декабря. Instagram тестирует функцию скрытия лайков, чтобы пользователи публиковали больше постов. Об этом заявили бывшие сотрудники Facebook, которой принадлежит популярный сервис.

По мнению руководства компании, пользователи будут публиковать больше постов, не видя количество лайков. К такому мнению в сервисе пришли после исследования, которое показало, что люди часто удаляют посты, не набравших много лайков. Впоследствии такие авторы размещают новый контент с меньшим желанием.

Официальной причиной скрытия счетчика лайков представители Facebook назвали борьбу с так называемым кибербуллингом, то есть травлей на просторах соцсети. Об этом в частности заявлял глава корпорации Адам Моссери, сообщает kp.ru.

По его словам, сервис будет вводить изменения поэтапно. Отмечается, что авторы постов все же будут иметь возможность видеть количество лайков. Однако этот показатель будет непубличным, то есть у своих подписчиков число лайков посмотреть уже будет нельзя, отмечает НСН.

Изначально нововведение было внедрено лишь в нескольких странах, сейчас оно действует по всему миру в тестовом режиме.

В ноябре ФАН рассказывал, что Instagram начал удалять фильтры, имитирующие пластику лица. Создатели решили убрать виртуальные маски для «сторис» с эффектом пластической хирургии, поскольку такие фильтры могут отрицательно повлиять на самооценку других пользователей.