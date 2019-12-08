Москва, 8 декабря. Восполнение недостающего организму витамина D поможет в зимний период года и предотвратит появление у человека хандры и депрессии. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По его словам, зимой настроение портится у многих из-за холода и отсутствия солнца. В данном случае речь идет не только о психологии, но и о биохимии. Гинзбург подчеркнул, что именно дефицит витамина D, который часто называют «солнечным», влияет и на настроение, и на самочувствие человека. По словам специалиста, его количество в организме зависит не только от рациона питания, но и от числа солнечных дней в году.

Михаил Гинзбург заметил, что если в организме дефицит витамина D, то человек впадает в депрессию, у него появляется высокий уровень тревоги и раздражительность.

«Для себя мы это объяснить не можем и думаем, что дело в том, что жизнь тяжелая, проблем много и начальник слишком много орет. Мы всякий раз находим объяснение для плохого настроения. Но поскольку мы его объясняем не тем, то и корректируем не так или вовсе не корректируем», — объяснил диетолог радио Sputnik.

Диетолог назвал лекарство от депрессии. Как заметил Гинзбург, частичным решением проблемы может стать восполнение недостающего витамина D с помощью поливитаминных препаратов или продуктов, которые содержат его в большом количестве, в том числе морской рыбы.

«Три порции рыбы в неделю — это желаемый минимум», — резюмировал доктор медицинских наук.

Врач петербургской городской поликлиники № 86 Денис Дорохин рассказал, что здоровый образ жизни и витамины D и С помогут справиться с зимней депрессией. По его словам, нехватка витамина D в организме является одной из главный причин развития у человека депрессии. Дорохин также посоветовал не употреблять спиртные напитки, которые являются стимуляторами и депрессантами.

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