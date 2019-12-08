В Александров вернулся царь Иван Грозный

Памятник царю Ивану Грозному был установлен 7 декабря 2019 года в городе Александров Владимирской области на набережной реки Серая. Он стоит там, где в эпоху опричнины находилась царская резиденция. Именно в Александровскую слободу удалился в 1564 году из Москвы царь. И именно здесь в 1565 году он объявил о создании опричнины.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, мероприятие вызвало огромный интерес не только у местных жителей. Среди участников были замечены общественные деятели, а также представители культурной среды, специально приехавшие из Москвы. В частности, на церемонию прибыла делегация Изборского клуба во главе с его руководителем Александром Прохановым. В тот же день эта организация провела в Александрове выездное заседание, темой которого стала роль Ивана Грозного в русской истории и смыслах, которые, зародившись тогда, приобретают новую актуальность в наше время.

Скульптуру, установленную на набережной, создал Василий Селиванов при поддержке фонда «Русские витязи».

«Иван Грозный приехал в Александровскую слободу — в монастырь, чтобы молиться здесь. На нем был только крест. И я хотел показать его внутреннюю суть. Этот его аскетизм, решительность, волю» — заявил Селиванов, выступая на открытии. В кулуарах праздника он поделился с журналистами, что в его ближайших планах — скульптура Новой России.

На открытии памятника перед собравшимися также выступили официальные лица и представители широкой общественности. Глава Александровского района Людмила Кузнецова сделала экскурс в историю, напомнив, что Александров 17 лет был столицей нашей страны. Директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов призвал россиян знать историю страны и не стесняться ее. А поэт Дмитрий Дарин назвал установку памятника победой русского народа и прочел отрывок из своей поэмы, посвященной Грозному.

Людмила Кузьмина поделилась с ФАН своими впечатлениями.

«Я хочу сказать, что это [установка памятника] — историческое событие в жизнь Александровского района, — сказала она. — Это — наша малая Родина, которая 17 лет была столицей великого государства. Именно в тот период, когда царь Иван Грозный правил из Слободы, произошло усиление мощи нашей страны. И мы — маленькая частичка большой истории. Я испытываю небывалое чувство гордости и счастья от того, что это свершилось, потому что мы очень долго шли к этому событию!»

Пришедшие на праздник горожане и приехавшие гости, несмотря на промозглую погоду, долго не расходились, продолжая обсуждать самые разные тему. Один из местных жителей поделился с Федеральным агентством новостей своими мыслями.

«Нет более в русской истории таких настолько оболганных правителей, чем Иван Грозный и Иосиф Сталин» — сказал он.

По окончанию церемонии открытия памятника Изборский клуб направился в гостиницу «Александров», где прошло выездное заседание этой экспертной патриотической организации, в котором также приняли участие местные эксперты и общественные деятели, представители бизнес-сообщества и прочие. По сложившейся традиции, ключевой доклад произнес Александр Проханов. Речь его, как всегда, была с одной стороны завораживающе поэтична, с другой — предельна точна и понятна.

«Один из самых глубинных и истинных русских кодов, которые позволяют русскому человеку и народу двигаться по бесконечному историческому пути, является упование на чудо, — считает он. — Чудо, которое нельзя объяснить и подвергнуть рациональному осмыслению, является содержанием всего русского миросознания. Без чуда невозможно понять русскую историю!»

Проханов напомнил, что 400 лет русский народ и царь Иван Грозный были отделены друг от друга. «Что за диверсия произошла в таинственном русском времени, из которого вырезали целый драгоценный фрагмент, имя которому «Эпоха и время царя Ивана IV»?» — задается вопросом он.

По мнению Проханова, теперь удалось срастить разорванные фрагменты, провести операцию. «Мы не герои, не провидцы, мы — ремонтники» — отмечает он.

Глава Изборского клуба убежден, что день установки памятника Ивану Грозному — чудесный. «Это день волшебный! И приход, возвращение царя к своему народу приготовляет нас к великим испытаниям, — полагает он. — Мне говорили мои друзья, работающие на Уралвагонзаводе, где выпускаются лучшие в мире танки, что там ведутся разговоры о том, чтобы новый танк, еще секретный, еще не вышедший из тени, еще не вставший на конвейер, но уже сконструированный и прошедший испытания на полигонах, назвать «Иван Васильевич Грозный». В свое время, в Великую отечественную войну, был создан великий танк «Иосиф Сталин», который громил фашистские «тигры». Друзья, я хочу, чтобы вы прониклись этим великим таинством, которое сегодня состоялось».

Подробный репортаж с выездного заседания «изборцев» читайте на ФАН в ближайшее время.

Помимо Изборского клуба на открытии памятника были замечены «Ночные волки» и лично Александр «Хирург» Залдостанов, а также активисты Союза православных хоругвеносцев во главе с Леонидом Симоновичем-Никшичем.

Стоит отметить, что памятник Ивану Грозному установили в Александрове уже во второй раз. В первый раз это было сделано в 2016 году, однако вскоре памятник был демонтирован и вывезен в Москву. С тех пор постамент стоял пустой. За это время памятник подвергся нападению вандалов, поэтому, когда было принято решение все же установить скульптуру на прежнее место, ей пришлось «посетить» литейный завод.

На сей раз для того, чтобы окончательно принять решение об установке памятника, местные власти посоветовались с жителями города. В ходе народного голосования 10,5 тысячи жителей поддержали возвращение Грозного в Александров.

России предстоит заново понять свою историю. Это касается в том числе эпохи Ивана Грозного, жизнь и деятельность которого по сей день в книгах и учебниках представлена преимущественно в искаженном свете. Эпохи человека, осуществившего единственно возможную в России созидательную революцию — революцию сверху, в ходе которой предельно легитимный лидер и народ выступили против прозападной части элит.