Названы четыре главных врага здоровых сосудов



Берлин, 8 декабря. Немецкий врач Мартин Галле назвал четыре главных врага сосудов, а также рассказал, что следует делать, чтобы сохранить их здоровыми.

По словам специалиста, сильнее всего вредят сосудам курение, высокое давление, повышенные холестерин и сахар.

«Если человек курит, то на внутреннем слое его сосудов образуются «шрамы» и «дыры». Токсичный табачный дым со временем попросту разрушает эластичные трубчатые образования», — пояснил профессор.

Но курение — не единственный плохой фактор. Опасаться стоит гипертоникам, а также людям с повышенным холестерином и сахаром. А если эти факторы сложить, то комбинация будет просто убийственной.

«Когда человек имеет высокое кровяное давление, страдает от диабета и при этом курит, то риск появления у него сосудистых заболеваний в девять раз выше, чем у того, кто таких проблем не имеет», — предупредил доктор.

Для сохранения сосудов в здоровом состоянии Галле рекомендует регулярно совершать кардионагрузки. Особенно хороши, по его словам, бег или скандинавская ходьба. Важно и сбалансированное питание. Особое внимание следует уделить разноцветным овощам.

«Если это салат, то его следует заправить оливковым маслом. Полезные ненасыщенные жирные кислоты и овощи защищают сосуды от повреждений», — добавил медик.

Как уточняет «Российская газета», Галле возглавляет Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена.

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