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8 декабря
Эксклюзив: Глава МИД Ливии рассказал о ситуации в стране
Что происходит в государстве без власти, частью которого управляют вооруженные террористы.
Ливия — одно из самых неспокойных мест на земле. Все из-за небольшого клочка территории, которая с недавних пор не принадлежит ливийскому народу. Триполи не контролирует и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

У политика накопились долги перед наемными бандами (по сути, вся власть там принадлежит террористическим группировкам), что на днях привело к вооруженному столкновению между охраной президентского совета ПНС и боевиками. Местные СМИ сообщили, что бандиты перекрыли дороги, ведущие к зданию совета, и открыли огонь. Сейчас Саррадж находится в Лондоне — кто-то говорит, что в бегах. Другие утверждают, что с рабочим визитом.
Тем временем в Триполи по-прежнему находятся двое граждан России. Социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана держат в тюрьме Митига с мая 2019 года. Полуофициальное учреждение контролируется боевиками местного бандформирования RADA, входящего в структуру триполитанского МВД. А задержали Шугалея и Суэйфана за их соцопрос, который показал, что Файеза Сарраджа поддерживают всего 3% опрошенных ливийцев. В то время как Халифу Хафтара и сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама поддерживают 32% и 22% соответственно.
Шансы на освобождение россиян есть. Недавно из Митиги были вызволены российские моряки, находившиеся в плену с 2016 года. Также сохраняется надежда на Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием фельдмаршала Хафтара.

Об этом и многом другом читайте в интервью министра иностранных дел временного правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейджа (со стороны Тобрука) спецкорреспонденту Федерального агентства новостей Аббасу Джуме.
Россия — стратегический союзник
— Господин министр, добро пожаловать в Москву. Давайте начнем наше интервью с разговора об отношениях между Россией и Ливией. Как вы думаете, какие направления сотрудничества между двумя государствами являются наиболее важными на сегодняшний день?
— Вначале я хотел бы поблагодарить вас за предоставленную возможность для развития ливийско-российских отношений. Между нашими странами есть устойчивая историческая связь. Наши отношения продолжаются вот уже более 50 лет. Официально ливийско-российские дипломатические отношения установились 5 декабря 1954 года. И тесные контакты сохраняются по сей день: в области экономики, торговли, образования, сельского хозяйства. Когда мы говорим о России, мы имеем в виду большое и могущественное государство — стратегически важное для нашей страны.
Федеральное агентство новостей
— С мощным оружием…
— Разумеется, с мощнейшим оружием. Только настоящее оружие — это образование, знания. Настоящее оружие — это человек, чувствующий себя полноправным гражданином в своей стране. Сегодня ливийцы хотят восстановить свой дом. Мы понимаем, что отношения между гражданином и государством — это гораздо больше, чем просто обладание паспортом или иным удостоверением личности. Это возможность любого человека чувствовать себя частью сильной и процветающей нации.
Роль Турции в ливийском конфликте
— Господин министр, касательно ситуации в Ливии. Что вы думаете о соглашении, подписанном недавно между Анкарой и Триполи?
— Это абсолютно ничего не значащее соглашение. Я бы сказал, что это новый тип колониализма. Эти люди буквально попросили турок, чтобы те их колонизировали. Правительство в Триполи — неконституционное. Оно не имеет никакой легитимности. Его не избирали, не поддерживали [ливийцы]. Мы же являемся избранным правительством, потому что мы прошли через парламент и распространяем свое влияние на более чем 90% ливийской территории на востоке и западе. Мы присутствуем во всех городах. Мы строим больницы, университеты, полицейские участки, детские сады и многое другое.
Боевики ПНС, Global Look Press
— По вашему мнению, какие цели Турция преследует в Ливии?
— Разумеется, Турция хочет заполучить ливийские богатства. Поэтому каждый год разгорается очередной конфликт. Анкара хочет, чтобы это правительство [ПНС] готовило ополченцев и продолжало оккупацию ливийских территорий. Это политический и идеологический проект. К сожалению, потомки Османской империи хотят вернуть себе былое влияние. Но с нас хватит колонизаторов. Ливийцы более 40 лет терпели итальянцев. И мы не хотим повторения этого ужаса.
Саррадж нелегитимен
— Возвращаясь к ситуации в Триполи, мы слышали о перевороте. О том, что наемники Сарраджа хотели силой забрать свои деньги, которые тот им задолжал. Могли бы вы как-то прокомментировать это?
— Это стандартная ситуация. Такое там происходит каждый день. Чуть больше месяца назад уполномоченный министр финансов также отказался отдавать деньги. Вооруженные группировки прибыли к центральному офису средь бела дня и, не получив желаемого, открыли огонь. Это те самые боевики, которые заправляют всем в Триполи. Но все молчат об этом. То же самое произошло с их министром обороны — человеком, вроде как отвечающим за безопасность. Они демонстрируют миру картинку, на которой правительство Сарраджа якобы что-то контролирует, но на самом деле он совершенно не владеет ситуацией. Ни с политической точки зрения, ни с экономической, ни с точки зрения безопасности.

Все проблемы — от боевиков. Часть этих боевиков — ливанские, часть — региональные. Там целый набор террористических группировок. Часть из них — иностранные наемники. И ситуация катастрофическая. Поэтому военная операция, стартовавшая 4 апреля (поход Хафтара на Триполи) — это необходимый шаг для освобождения страны. Для того, чтобы вернуть Ливию ливийцам, восстановить демократию и справедливость.
Федеральное агентство новостей
— После переворота что произошло с Сарраджем?
— Он убежал в Британию. Да и бог с ним. Мы намерены построить новую Ливию, которая будет принадлежать всем ливийцам. Без маргинализации какой-то части населения, без разделения государства и ее народа. Где будут говорить не на языке силы. Дай бог.
Уничтожение террористов — дело времени
— Дай бог. Недавно фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что мир в Ливии настанет только тогда, когда будут уничтожены все террористы. Как вы считаете, сколько времени это займет? Когда Ливия снова станет свободной?
— Ливия очень скоро станет свободной. Очень скоро она станет суверенным государством, освободится от бандитов, воров, боевиков. Она разоружится, так как в Ливии на сегодняшний день сконцентрировано более 21 миллиона единиц оружия. У нашей армии есть определенная стратегия на этот счет.

Кроме того, полагаю, в политическую ситуацию не должна вмешиваться мечеть. Не должны вмешиваться муфтии, поддерживающие войну, убийства, кровь. Нельзя позволять им вмешиваться в политику. Это дело государства и ливийцев. Затем можно говорить о демократии и выборах. Пусть наш народ участвует в выборах правительства. Пускай ливийцы сами решают, кого они хотят видеть в парламенте или на посту президента. А армия обеспечит им свободу и безопасность. Армия ликвидирует бардак в стране — на улицах, в тюрьмах. Армия борется с террористами.
ЛНА, Федеральное агентство новостей
— Вы говорите, что скоро Ливия будет свободна. А скоро — это когда? Через год, два, три года или, может быть, через столетие?
— Нет, мы очень активны. Мы уже в столице. Мы просто не вошли в центр Триполи, потому что хотим защитить мирных жителей. Мы не хотим очередного кровопролития. Но это [взятие столицы] произойдет. И очень скоро. Возможно, до конца этого года. Новая Ливия, как я уже сказал, будет принадлежать всем ливийцам. Мы больше не допустим убийства детей и женщин, попирания законов, безнаказанности, воровства и издевательства над нашим народом.
— Думаю, Россия поддержит вас в эти нелегкие дни.
— Разумеется. Россия — важная страна. Это наш стратегический союзник, который борется с террористами. Россия продемонстрировала успехи в Сирии, доказав, что с боевиками можно разговаривать только на языке силы.

К сожалению, Саррадж работает вместе с террористами. И мы призываем Россию не признавать так называемое правительство Сарраджа, которое вне конституции, вне выборов, вне политики, экономики и даже морали.
О пленных российских социологах
— Последний вопрос: что вы можете сказать о похищении двух русских социологов в Триполи?
— Это ужасно. Такого не должно происходить. Те, кто это совершил, — преступники. Они убийцы, находящиеся вне закона. Нам известно, что они похищают иностранцев, требуют за них выкупы. Они даже похищают 9-10-летних детей. Затем они их покупают и продают, шантажируют их родителей.

Мы желаем терпения семьям этих людей. Даст бог, наша армия скоро войдет в самый центр Триполи, и эти люди (и многие другие) будут свободны в самое ближайшее время.
Федеральное агентство новостей
В заключение: что бы вы посоветовали для освобождения россиян из ливийского плена?
— Во-первых, те, кто похитили этих русских, несут ответственность за содеянное. Мы не позволим тронуть ни одного гражданина России или любого другого государства. Не позволим брать людей в плен, сажать в тюрьму, убивать или похищать. Если бог даст, эти ребята вернутся домой.

Мы займемся этим в первую очередь, как только освободим столицу.
Автор: Аббас Джума
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