Эксклюзив: Глава МИД Ливии рассказал о ситуации в стране

— Это стандартная ситуация. Такое там происходит каждый день. Чуть больше месяца назад уполномоченный министр финансов также отказался отдавать деньги. Вооруженные группировки прибыли к центральному офису средь бела дня и, не получив желаемого, открыли огонь. Это те самые боевики, которые заправляют всем в Триполи. Но все молчат об этом. То же самое произошло с их министром обороны — человеком, вроде как отвечающим за безопасность. Они демонстрируют миру картинку, на которой правительство Сарраджа якобы что-то контролирует, но на самом деле он совершенно не владеет ситуацией. Ни с политической точки зрения, ни с экономической, ни с точки зрения безопасности.



Все проблемы — от боевиков. Часть этих боевиков — ливанские, часть — региональные. Там целый набор террористических группировок. Часть из них — иностранные наемники. И ситуация катастрофическая. Поэтому военная операция, стартовавшая 4 апреля (поход Хафтара на Триполи) — это необходимый шаг для освобождения страны. Для того, чтобы вернуть Ливию ливийцам, восстановить демократию и справедливость.

