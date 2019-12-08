Лукашенко считает, что реализации Союзного договора необходимо придать новую динамику

Минск, 8 декабря. Реализации Союзного договора между Россией и Белоруссией необходимо придать новую динамику. Об этом заявил президент Белоруссии, председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко в воскресенье, 8 декабря.

Белорусский лидер поздравил президента РФ Владимира Путина с 20-летием Союзного государства России и Белоруссии. Лукашенко отметил, что отношения стран основаны на вековой дружбе и общности жизненных интересов, а реализация Союзного договора выводит их на новый уровень стратегического партнерства.

«На нынешнем этапе приверженность объединительной идее имеет огромное значение. Главная задача — обеспечить необходимые условия для дальнейшего повышения благосостояния наших граждан», — подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко убежден, что стороны смогут придать новую динамику реализации Союзного договора, неуклонно следуя принципам равноправия и доверия, сообщают «Известия».

По его словам, союзные страны создали общее социальное и культурное пространство, и их не разделяют границы и таможни.

Напомним, лидеры двух стран 7 декабря провели двусторонние переговоры в Сочи. Центральной темой переговоров стало углубление интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства. На встрече президент РФ заявил, что Россия и Белоруссия продолжат работу по сближению.