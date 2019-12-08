Организатор «убийства» Бабченко готов дать показания против Порошенко

Организатор постановочного убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман готов дать показания против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Вышедший на свободу бизнесмен передал Петру Алексеевичу привет из Израиля. К слову, сам Бабченко тоже переехал на Землю обетованную на ПМЖ.

«Я постою за заборчиком, посмотрю со стороны, чем это все закончится», — написал в Facebook бывший любитель Украины.

Герман пообещал воспользоваться таким удачным стечением обстоятельств и сделать совместное фото со своим «соучастником» и «жертвой покушения».

«Я постараюсь Пивоварника вытащить сюда и найти Бабченко и сделать селфи втроем с пивом», — цитирует «Страна».

Похоже, в деле о псевдоубийстве журналиста последнее слово еще не сказано. Порошенко может стать жертвой своего же «коварного» плана. Коварного в кавычках, потому что знаменитое дело Бабченко с самого начала выставило украинские спецслужбы в неприглядном свете.

29 мая 2018 года украинские СМИ сообщили об убийстве Аркадия Бабченко — российского журналиста, известного критикой Кремля и просьбами прислать денег на пиво в Facebook. Аркадий называет свой проект «журналистика без посредников».

Трагическое известие взволновало международную общественность. И конечно, многие представители Запада поспешили обвинить во всем Москву. Бабченко окрестили чуть ли не врагом Кремля номер один. Хотя его скромное творчество мало чем выделялось на фоне тысяч других всезнаек из Facebook. Разве что братья Аркадия по перу не опускались до попрошайничества. Но так уж повелось: если в Киеве учуяли «российский след», западные партнеры с благодарностью цепляются за идею.

День спустя после «убийства» глава СБУ Василий Грицак явил миру живого Бабченко. На его «воскрешение» позвали генпрокурора Юрия Луценко и даже президента Украины Петра Порошенко. Грицак объяснил изумленной публике, что около месяца назад журналисту стало известно о готовящемся на него покушении. В результате спецоперации спецслужб с постановочным убийством злоумышленника удалось разоблачить. Им оказался таинственный «господин Г».

«Буквально три часа назад он был задержан», — заключил глава СБУ.

Такой поворот событий озадачил европейских партнеров Киева, оказавшихся в откровенно нелепом положении после многочисленных соболезнований и озабоченностей. Особенно глупо почувствовали себя политики, успевшие назначить виноватых.

Киевские власти остро нуждались в легенде, способной оправдать столь серьезные меры. Так и вышел в свет легендарный «список Бабченко». В СБУ заявили, что Аркадий должен был стать лишь первой жертвой длинного списка из 47 человек. Нагнал туману и генпрокурор Юрий Луценко.

«В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 (!) человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно это известные украинские и экс-российские журналисты. Сегодня они поставлены в известность об опасности и организуется их защита», — заявил тогда политик.

Грицак также сообщил, что фигурантам списка предоставлена соответствующая защита. Правда, почти все «потенциальные жертвы» предпочли отказаться от заботы государства, назвав список дурацкой выдумкой. А главное: Василий пообещал вывести Москву на чистую воду.

«Чрезвычайно активно ведется расследование этого дела, и я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных деталей. Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения, так сказать, российского следа. Я обещаю вам: этот след уже есть, и мы вам о нем расскажем», — сказал Грицак.

Рассказ получился не очень убедительным. «Российский след» проявил себя в лице неустановленных граждан, действовавших в неустановленное время в неустановленном месте при невыясненных обстоятельствах. Разоблачили так разоблачили! А на скамье подсудимых одиноко присел лишь один человек — гражданин Украины Борис Герман.

Пресловутый «список 47» явно состряпали на скорую руку. Многие сразу задались вопросом: почему в «списке Бабченко» нет самого Аркадия? Неужели киллерам сказали сначала устранить Бабченко, а дальше — по списку? Бумага содержала несуразные и явно бесполезные сведения.

Генпрокурор Луценко утверждал, что целью серии убийств была дестабилизация ситуации на Украине. Однако многие фигуранты списка не вели никакой общественно-политической жизни. Кто-то тихо боролся с алкоголизмом. Совершенно не ясно, каким образом смерть этих людей могла бы привести к столь масштабным последствиям.

Громкое дело завершилось тихо и буднично. Борис Герман получил 4,5 года лишения свободы. Скромно как для покушения на убийство журналиста и еще 47 трупов, чудом уцелевших благодаря блестящей работе спецслужб. К сожалению, текст приговора суд засекретил. Ознакомиться с этим документом было бы крайне любопытно. Спустя полтора года бизнесмен вышел на свободу по решению Киевского апелляционного суда и устремился в Израиль.

Вероятнее всего, «дело Бабченко» стало очередной недальновидной попыткой президента Порошенко реанимировать свой крайне низкий рейтинг. При должном внимании следствия у Петра Алексеевича могут случиться большие неприятности, о чем уже говорят намерения Бориса Германа дать показания против экс-президента.