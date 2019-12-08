Сирия новости 8 декабря 16.30: курдских террористов атаковали в Дейр-эз-Зоре, Турция ввела подкрепления в Телль-Абъяд

Сирия, 8 декабря. Конвой курдских боевиков попал под удар под Хаджином, армия Турции вводит подкрепления в Телль-Абъяд, военные РФ и Турции провели осмотр трассы М4. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заявили о двукратном сокращении преступности в Сирии, продолжили борьбу с террористами в Идлибе и Хаме.

ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов в Идлибе.

ВС РФ: содействовали восстановлению электроснабжения в районе города Телль-Абъяд в Ракке.

Армия Турции и союзные силы: провели вместе с российскими военными осмотр ситуации вдоль трассы М4 в Ракке и Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесли удар по позициям САА в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в организации теракта под Рас аль-Айном, понесли потери в результате нападения неизвестных в Заевфратье.

Международная коалиция: провела рейд и схватила двух человек в Заевфратье.

Провинция Дамаск

Глава криминальной полиции Сирии генерал-майор Нассир Дьяб заявил о сокращении вдвое преступности в стране за минувший год. Как сообщила со слов Дьяба государственная газета Al Watan, в результате возвращения ряда территорий Сирии под контроль САА общее количество преступлений, а также количество изнасилований в Сирии сократились на 50%, количество похищений — на 48%, а контрабанду оружия удалось сократить на 60%.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы коалиции США провели десантную операцию на территории провинции Дейр-эз-Зор, в оккупированном Заевфратье. Как сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24), ночью американские вертолеты были замечены над городом Шхиль.

Телеканал Halab Today со ссылкой на собственные источники утверждает, что силы коалиции США при поддержке проамериканских курдских боевиков SDF провели рейд на окраине Шхиля. Были захвачены два человека (кто они, на данный момент неизвестно), их на вертолетах вывезли на базу американских сил, расположенную на нефтегазовом месторождении «Аль-Омар».

Между тем стало известно о потерях в рядах проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» в Заевфратье. Источники Halab Today сообщили, что конвой курдских боевиков SDF был атакован в районе города-призрака Хаджин, уничтожив трех боевиков и ранив еще шестерых. Источники сообщают, что под удар попали новобранцы SDF, которые направлялись на одну из баз для получения зарплат по завершению курсов военной подготовки в лагерях, созданных при участии США.

После нападения SDF начали зачистку в Хаджине. Кто атаковал конвой — неизвестно; это могли быть как «спящие ячейки» запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство1», так и члены враждебного курдским боевикам племенного ополчения в Заевфратье.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжается противостояние между правительственными силами и террористами коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», удерживающими большую часть идлибской зоны деэскалации. Агентство Step News сообщило о потерях в рядах правительственных войск в результате удара тяжелой артиллерии террористов. Удар пришелся по населенному пункту Телль аль-Саид Али, который расположен к северу от города Ат-Тамана.

Тот же источник сообщил, что ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов в районе населенного пункта Шейх-Бакр. Подробности о потерях среди боевиков не приводятся. Также медиацентр Ufuq сообщает, что под ударом ВКС РФ оказались позиции террористов в окрестностях города Хасс.

Провинция Ракка

Подкрепления армии Турции прибыли на территорию города Телль-Абъяд на севере Ракки, сообщает новостное агентство Step News. По информации источника, турецкие военные привезли с собой элементы бетонных заграждений и стен, военное оборудование, артиллерию, боеприпасы и иное логистическое оборудование.

Между тем официальный турецкий военный источник в Twitter (@tcsavunma) сообщает, что в результате работы российских военных в провинции Ракка удалось возобновить подачу электроэнергии в окрестностях города Телль-Абъяд. Электричество поступает с возобновившей работу гидроэлектростанции «Тишрин». Продолжается работа над восстановлением электропитания в самом городе Телль-Абъяд и Рас аль-Айне. Идет работа по запуску ключевой трансформаторной подстанции в населенном пункте Мабрука.

Провинция Хасака

Представители командования российской группировки войск в Сирии и начальник турецкого координационного центра дивизионный генерал Эрхан Узун провели совместную поездку по международной автостраде М4, которая проходит через провинции Алеппо, Ракка и Хасака и является границей зоны безопасности, которую создают армия Турции на севере САР.

Российские и турецкие военные руководители проехали от города Айн-Исса до населенного пункта Телль-Тамр, чтобы лично оценить ситуацию на севере Сирии и в целях закрепления договоренностей в рамках сочинского меморандума, сообщает РИА Новости. В ходе поездки были определены места выставления турецких и сирийских постов, которую будут контролировать магистраль и препятствовать действиям курдских вооруженных группировок на севере Сирии.

Тем временем к юго-западу от города Рас аль-Айн в зоне безопасности произошел новый теракт, в организации которого подозреваются курдские боевики. Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, целью теракта стали бойцы протурецких сирийских формирований в деревне Аш-Шарка. В результате взрыва заминированного мотоцикла в рядах протурецких сил есть убитые и раненые.

Провинция Эс-Сувейда

Проблемы с электроснабжением наблюдаются на территории сирийской провинции Эс-Сувейда, сообщает телеканал Halab Today. По информации источника, замечены сбои в подаче электроэнергии и работе уличного освещения (большинство из них продолжались не более нескольких минут). Отмечается, что наиболее вероятно причиной стали холода, пришедшие в южные районы Сирии — население активно пользуется электрообогревателями, перегружая сети. Halab Today особо подчеркивает, что правительственные органы не вводили никаких планов по отключению электроснабжения или ограничению потребления.

1 Организация запрещена на территории РФ.