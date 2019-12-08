Американскому генералу из АФРИКОМ напомнили, что не только ЗРК могут сбивать беспилотники

Москва, 8 декабря. Американский беспилотник в Ливии могли сбить не только из зенитного ракетного комплекса, и заявления командования АФРИКОМ о якобы причастности России к уничтожению БПЛА выглядят голословными. Об этом заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что Африканское командование США (АФРИКОМ) считает Россию причастной к инциденту с беспилотником в Ливии лишь на том основании, что БПЛА якобы сбили системой ПВО российского производства. При этом генерал Стивен Таунсенд, комментируя потерю устройства, заявил, что неназванные операторы ПВО «не знали, что это был летательный аппарат США, когда его обстреливали».

Как уже сообщали СМИ, высокая стоимость американских БПЛА не гарантирует их эффективности. Однако США придерживаются того мнения, что их беспилотники могут сбивать только российские системы ПВО, отметил Алексей Леонков.

Эксперт пояснил, что системы противовоздушной обороны при обнаружении БПЛА могут его сбить, так как у беспилотных летательных аппаратов, в отличие от самолетов, нет систем предупреждений о ракетных запусках. Все, что есть у беспилотника, — глаза его оператора, который находится за несколько сотен километров.

«А так как беспилотники, в основном, летают на дозвуковых скоростях, то зенитные ракеты, которые летают на сверхзвуковых скоростях, достаточно просто и быстро сбивают эти беспилотники. Операторы в Ливии, очевидно, просто пустили беспилотник в свободный полет. Его могли бы сбить и ЗРК, и любым другим комплексом. Однозначно говорить, что это российский комплекс — это голословное утверждение, которое ничем не подтверждено», — подчеркнул Леонков.

При этом комплексы советского производства в Ливии были, напомнил эксперт, и Муаммару Каддафи предлагали их модернизировать.

«Еще во времена Каддафи были советские комплексы ПВО, которые мы предлагали ему модернизировать до современного уровня. Он отказался, за что поплатился», — отметил Леонков.

Ранее Ливийская национальная армия подтвердила, что сбила беспилотник случайно, приняв его за турецкий. Также стало известно, что аппарат сбили военнослужащие 166-го батальона 9-ой бригады ЛНА.

В ноябре сообщалось, что ЛНА сбила итальянский беспилотник американского производства MQ-1 Predator («Хищник») севернее Тархуны — к юго-западу от Триполи, который сейчас оккупирован боевиками так называемого Правительства национального согласия Ливии. Беспилотники типа MQ-1 Predator стоят на вооружении ВВС США и других стран НАТО. По информации СМИ, в 2010 году «Хищник» без дополнительного оснащения обходился американским налогоплательщикам в четыре миллиона долларов. Также, по данным прессы, США использовали беспилотные аппараты этого типа во время интервенции в Ливию в 2011 году. По некоторым сведениям, MQ-1 участвовали в атаке на Муаммара Каддафи.

Напомним, после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году и последующего убийства ливийского лидера в стране разразился кризис. Сейчас столица государства, Триполи, находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия. Эта структура была искусственно сформирована в 2015 году при поддержке Запада и по факту состоит из разрозненных вооруженных группировок, ответственных за революцию 2011 года. Кроме того, в составе этих бандформирований действуют террористы запрещенных в России организаций «Аль-Каида»1, «Исламское государство»1 и «Братья-мусульмане»1.

С 2014 года Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит в стране контртеррористическую операцию. В результате действий ЛНА удалось освободить большую часть восточных территорий Ливии от боевиков. В апреле 2019 года Хафтар отдал приказ о старте новой фазы операции «Аль-Карама», которая направлена на зачистку Триполи от террористов. По информации СМИ, в борьбе с террористами также принимает участие ЧВК «Вагнера», однако подтверждений этим данным нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.