ЛНР итоги 2–8 декабря: Пасечник посетил Кировск, гумконвой МЧС РФ прибыл в ЛНР

Луганск, 8 декабря. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетил Кировск. Народная милиция ЛНР сбила беспилотник украинских силовиков. Автомобили 94-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск. Жители Луганска в День Неизвестного солдата провели акции памяти у братских могил советских воинов.

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Глава ЛНР посетил Кировск

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник продолжает практику личных приемов в разных городах республики. На текущей неделе глава ЛНР посетил Кировск. Жители города попросили Пасечника оказать содействие в восстановлении инфраструктуры, ремонте дорог, предоставлении льгот для детей погибших военнослужащих Народной милиции ЛНР и прочих вопросах.

«Сегодня у меня прошла встреча с жителями города Кировска, мы продолжаем наши визиты по прифронтовым городам и районам. Я услышал о тех проблемах, которые есть у жителей города. Все вопросы абсолютно решаемые, и мы их решим. Вопросы задавались жизненные, необходимые для улучшения качества жизни жителей прифронтового района», — отметил глава ЛНР.

Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ

Народная милиция Луганской Народной Республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Сокольники у линии соприкосновения, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. Информация с флэш-накопителе БПЛА изучается специалистами Народной милиции.

«Второго декабря благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит очередной беспилотник ВСУ типа «Фантом», — сказал Филипоненко на брифинге.

Гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в ЛНР

Автомобили 94-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с помощью для жителей Донбасса на текущей неделе прибыли в Луганск. Восемь автомобилей доставили в ЛНР 103 тонны продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет.

Акция памяти у могил советских воинов прошла в Луганске

Жители Луганска в День Неизвестного солдата провели акции памяти у братских могил советских воинов. В ходе мероприятия присутствующие зажгли лампады, почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили к братским могилам красные гвоздики.

В ЛНР оценили идею Киева изменить состав контактной группы по урегулированию

В ЛНР раскритиковали предложение Киева заменить представителей Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Такие намерения равносильны отказу от Минских соглашений, считает полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.