Пентагон, 8 декабря. США продолжат предоставлять военную помощь Украине, если власти этой страны не прекратят бороться с коррупцией, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Он напомнил, что Белый дом собирается выделить Киеву 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности. По словам Эспера, министерство обороны, скорее всего, поддержит это решение, как и в прошлый раз.

«Но мы всегда должны проверять, как расходуется эта помощь, а также ведется ли борьба с коррупцией», — подчеркнул он.

Отметим, пока Вашингтон планирует продолжать помогать Киеву деньгами, многие американские политики и электорат начинают все больше ощущать, что США сделали неправильный выбор в плане антироссийских санкций и в целом в отношении РФ.

В начале декабря самый популярный американский консервативный журналист Такер Карлсон в эфире своего шоу на протрамповском канале Fox News открыто заявил, что категорически против этих антироссийских санкций, а также выразил уверенность, что Штаты «не должны воевать с Россией».

«Вероятно, нам следует встать на сторону России, если придется выбирать между Россией и Украиной», — добавил он.

По мнению российского журналиста, автора популярного блога Crimson Alter Ивана Данилова, американским СМИ вообще стоит больше говорить и писать про Украину, знакомить избирателей Трампа и консервативных инфлюенсеров «с украинскими хотелками».