Дамаск, 8 декабря. Власти сирийской провинции Дамаск ввели в эксплуатацию проект по орошению города Аль-Хургла стоимостью 1 миллиард 200 миллионов лир. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Директор генеральной компании по водоснабжению в Дамаске Мазен аль-Шибли рассказал, что в рамках осуществления данного проекта будет проводиться бурение скважины глубиной 1200 метров, которая, согласно ожиданиям, будет питать весь город. Кроме того, будут созданы два резервуара производительностью 2000 кубических метров в час и еще два производительностью 500 кубических метров.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Аль-Шибли отметил, что проект решит проблему, возникшую более 20 лет назад. Местные жители сильно страдают от нехватки воды из-за расположения Аль-Хурглы и различных экономических факторов.

Мэр муниципалитета Абдул Рахман Аль-Хатиб отметил в комментарии нашему корреспонденту, что проект является жизненно важным, в будущем он будет полностью обслуживать город Аль-Хургла.

Губернатор Дамаска Алаа Ибрагим также заявил, что эти проекты входят в план провинции по восстановлению государственных объектов и служб во всех регионах, пострадавших от терроризма. Он призывал всех неравнодушных граждан участвовать в восстановительных работах, чтобы сократить время, усилия и средства.

Губернатор также проинформировал ФАН о строительных работах для нового спортивного стадиона и олимпийского бассейна в городе.

Напомним, что журналистам ФАН удалось найти неопровержимые доказательства того, что власти США принимали участие в создании и финансировании запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Кроме того, у наших сотрудников появилась информация о том, что ряд либеральных журналистов, в том числе Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский, связаны с деятельностью ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.