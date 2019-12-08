Обвиняемый в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области найден мертвым

Тамбов, 8 декабря. Находившийся под домашним арестом вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков найден мертвым. Обстоятельства его смерти выясняют следователи.

Факт смерти чиновника и начало проверки по данному факту подтвердила официальный представитель регионального СУ СК РФ Елена Кярсна. Она напомнила, что Чулков обвинялся в покушении на мошенничество и находился под домашним арестом. Никаких подробностей гибели вице-губернатора Кярсна не привела.

Местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что Чулков по неизвестной причине выпал из окна пятого этажа. О ЧП спасателям сообщила его мать.

Напомним, Чулков был задержан в середине октября. Его подозревали в попытке мошенничества с целью хищения имущества комплекса «Рассказовский рынок». По решению суда он был отправлен под домашний арест.