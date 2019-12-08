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Артисты из России выступили с концертом в Луганской академической филармонии

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Артисты из России выступили с концертом в Луганской академической филармонии

Луганск, 8 декабря. Дирижер из Ялты Яна Анненкова, пианист из Москвы Максимилиан Зонов совместно с Луганским академическим симфоническим оркестром выступили в Луганске. Съемочная группа Федерального агентства новостей и поклонники классической музыки смогли насладиться результатом совместных творческих экспериментов артистов.

Площадку для творчества предоставила Луганская академическая филармония. Именно здесь у артистов была возможность познакомиться друг с другом и презентовать совместное выступление зрителям. В первом отделении публика услышала Симфонию № 4 Шумана, второе отделение порадовало произведениями Вагнера и Рахманинова. На бис московский пианист исполнил этюд «Призрачное рондо» Ляпунова.

Артисты из России выступили с концертом в Луганской академической филармонии

«Очень порадовал теплый прием публики. В наш век компьютерных технологий, когда можно услышать любое произведение, не выходя из дома, очень важно, чтобы общество не забывало о классической, живой музыке», — отметил Максимилиан Зонов.

После концерта представитель Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР вручил гостям из Российской Федерации благодарственные грамоты.

Артисты из России выступили с концертом в Луганской академической филармонии

«Сегодня было ощущение, что музыканты и слушатели стали единым целым. На мой взгляд, мы с оркестром смогли передать нужную энергетику залу. Чувствовалась огромная профессиональная отдача от всех артистов», — сказала Яна Анненкова.

Уже весной музыканты обещали вернуться в Луганск и продолжить сотрудничество с артистами филармонии.

 

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