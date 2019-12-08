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В ФРГ заявили, что необходимо учитывать опыт Балтии и Польши в отношениях с РФ

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В ФРГ заявили, что необходимо учитывать опыт Балтии и Польши в отношениях с РФ

Берлин, 7 декабря. Германии необходимо учитывать опыт Польши и стран Балтии при выстраивании отношений с РФ. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Политик назвала отношение Германии к России «наивным» и отметила, что в Польше и Прибалтике страну воспринимают по-другому.

«Я замечаю, что в странах Балтии и Польше совершенно другое восприятие России. Россия неоднократно нарушала там воздушное пространство, ведет дезинформационные кампании. Мы не должны просто отмахиваться от опыта этих стран», — заявила глава Минобороны ФРГ.

В западных странах регулярно появляются сообщения о «российской угрозе». Особенно часто об опасности со стороны РФ заявляют политики из стран Прибалтики и Польши.

Российская сторона неоднократно подчеркивала об отсутствии планов нападения на какую-либо страну. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что НАТО использует эти заявления, чтобы разместить большее количество военной техники и живой силы возле границ РФ.

Помимо этого, власти РФ отмечают, что полеты российской авиации не нарушают государственных границ и международных обязательств по использованию воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее глава МИД заявил, что российская сторона имеет «ответы» на все угрозы, которые Североатлантический альянс преумножает в мире, обозначая Россию и Китай целью этих угроз. Лавров также подчеркнул, что Москва не будет ввязываться в гонку вооружений, но обеспечит свою безопасность.

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Источник: РИА Новости
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