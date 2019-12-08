Сирия новости 8 декабря 12.30: авиаудар по КСИР в Дейр-эз-Зоре, ВКС РФ атакуют террористов в Идлибе

Сирия, 8 декабря. Саудовская Аравия готовится открыть посольство в Дамаске, ВВС Израиля вновь атаковали КСИР в Дейр-эз-Зоре, ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре»* в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по террористам в долине Аль-Габ.

ВКС РФ: наносили авиаудары по террористам в Идлибе.

Военная полиция РФ: направила патруль в город Амуда на севере Хасаки.

ВВС Израиля: предположительно нанесли удар по иранским силам в Дейр-эз-Зоре.

Саудовская Аравия: предположительно возобновляет работу своего посольства в Дамаске.

Провинция Дамаск

По сообщениям новостных источников в Twitter (@WithinSyriaBlog), после долгих лет королевство Саудовская Аравия собирается восстановить дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой и готовится возобновить работу своего посольства в Дамаске.

На данный момент эти сообщения не подтверждены. Если они правдивы, это свидетельствует о масштабных переменах в политической ситуации на Ближнем Востоке. Ранее, напомним, о намерениях восстановить дипломатические отношения с Дамаском заявили в Объединенных Арабских Эмиратах.

Провинция Дейр-эз-Зор

Мощные взрывы прогремели на востоке провинции Дейр-эз-Зор, в районе населенного пункта Абу-Кемаль, сообщил источник в Twitter (@NotWoofers). Аналитические источники в Twitter (@BabakTaghvaee) подтверждают сообщения об авиаударе.

Сообщается, что удар по иранской базе в районе Абу-Кемаля нанесли истребители-«невидимки» F-35I ВВС Израиля, вылетевшие с авиабазы «Неватим». Для того, чтобы скрытно подобраться к цели — предположительно, складам союзников Дамаска из Корпуса стражей Исламской Революции, они использовали воздушное пространство Иордании и Ирака.

Новостная сеть Al Furat отмечает, что удар был нанесен по КСИР в районе Аль-Хизам аль-Ахдар в городе Абу-Кемаль, где располагается база КСИР.

Провинция Идлиб

Правительственные войска при поддержке самолетов ВКС РФ продолжают борьбу с террористическими группировками, контролирующими идлибскую зону деэскалации. Источники в Twitter (@QalaatAlMudiq) сообщают об ударах российсокй авиации по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пукнта Маар-Шурин. Другой источник (@MoussaNDT) сообщает, что более 20 авиаударов пришлось по скоплениям террористов в районе города Кафр-Тахарим на севере Идлиба.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама продолжались столкновения между правительственными силами и террористами, действующими на территории идлибской зоны деэскалации. Как сообщает телеканал Halab Today, части САА нанесли артиллерийские удары по позициям террористов, связанных с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой1», в районе населенных пунктов Джеб Сулейман, Ас-Сахрия, Кура и Кара-Джерн на западе провинции, в долине Аль-Габ.

Провинция Хасака

Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) сообщают о выдвижении сил российской военной полиции, дислоцированной в районе аэропорта города Камышлы, на север провинции Хасака. По сообщениям, российский военный патруль направился в город Амуда, где дислоцирован один из опорных пунктов военной полиции РФ на границе Турции. Сообщается, что представители Минобороны РФ намерены провести встречу с руководством автономной администрации в городе Амуда.

1 Организация запрещена на территории РФ.