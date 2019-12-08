Ученый рассказал, как женщинам уберечься от рака и болезней сердца

Барселона, 8 декабря. Женщины, которые активно занимаются физическими упражнениями, меньше других рискуют столкнуться с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. Исследование, содержащее соответствующие данные, было представлено на EuroEcho 2019 — научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).

Автор исследования, доктор Хесус Петейро из Университетской клиники А-Корунья (Испания), рассказал, как женщинам уберечься от рака и болезней сердца.

«Делайте физические упражнения, сколько можете. Фитнес защищает от смерти по любой причине… Хорошая физическая подготовка предполагает более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин», — цитирует слова Петейро MedicalXpress.

Он отметил, что научных работ о влиянии спорта именно на женское здоровье крайне мало. В этом исследовании изучались физическая нагрузка и функция сердца во время тренировок и их связь с продолжительностью жизни женщины. В исследовании приняли участие 4714 взрослых женщин. Участники эксперимента ходили или бегали по беговой дорожке, постепенно увеличивая интенсивность. Исследователи проверяли показатели сердца.