Ученый рассказал, как женщинам уберечься от рака и болезней сердца

Барселона, 8 декабря. Женщины, которые активно занимаются физическими упражнениями, меньше других рискуют столкнуться с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. Исследование, содержащее соответствующие данные, было представлено на EuroEcho 2019 — научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).
Автор исследования, доктор Хесус Петейро из Университетской клиники А-Корунья (Испания), рассказал, как женщинам уберечься от рака и болезней сердца.
«Делайте физические упражнения, сколько можете. Фитнес защищает от смерти по любой причине… Хорошая физическая подготовка предполагает более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин», — цитирует слова Петейро MedicalXpress.
Он отметил, что научных работ о влиянии спорта именно на женское здоровье крайне мало. В этом исследовании изучались физическая нагрузка и функция сердца во время тренировок и их связь с продолжительностью жизни женщины. В исследовании приняли участие 4714 взрослых женщин. Участники эксперимента ходили или бегали по беговой дорожке, постепенно увеличивая интенсивность. Исследователи проверяли показатели сердца.
«Мы выяснили, что женщины, чье сердце нормально работает во время упражнений, вряд ли столкнутся с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но если у них плохая физическая подготовка, они по-прежнему подвержены риску смерти от рака или других причин. Лучшая ситуация — нормальная работа сердца во время упражнений и хорошая физическая подготовка», — резюмировал ученый.