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Навигационные учения Черноморского флота прошли на Крымском полуострове

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Навигационные учения Черноморского флота прошли на Крымском полуострове

Симферополь, 8 декабря. Боевые расчеты Черноморского флота провели в Крыму учения по навигационной безопасности. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

«В учениях участвовали расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крыма», — уточнил он.

Моряки тренировались устанавливать визуальный и радиоэлектронный контакт с назначенными целями, оперативно и точно выдавать данные по надводной обстановке, осуществлять навигационное ориентирование военных кораблей.

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Источник: РИА Новости
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