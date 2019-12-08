КНДР провела «крайне важное» испытание на космодроме «Сохэ»

Пекин, 8 декабря. «Крайне важное» испытание на космодроме «Сохэ» провели в КНДР в субботу. Соответствующую информацию передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В сообщении говорится, что академия «оборонных наук КНДР представила результаты успешного проведения этого важного испытания Центральному комитету Трудовой партии КНДР». Об этом пишет RT.

«Результаты этого испытания в скором будущем в очередной раз могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР», — рассказали в ЦТАК.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. По данным центральной газеты КНДР Rodong Sinmun, лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за запусками и был удовлетворен ходом испытаний.

В 2019 году власти КНДР испытали уже 12 ракет и реактивных снарядов. Так, в минувший четверг южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) проинформировал, что северокорейские власти произвели запуск двух ракет неустановленного типа. По данным Сеула, пуски произведены в сторону Японского моря из уезда Енпхо в 16.59 по местному времени. Никакой угрозы Японии и ее территориальным водам нет, передает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

Как отмечает «Газета.ru», постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон подчеркнул, что тема денуклеаризации неактуальна для переговоров с США.