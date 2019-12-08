Путин поздравил Лукашенко с 20-летием подписания Договора о Союзном государстве

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с двадцатилетием подписания Договора о создании Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.

«Историческое решение о заключении этого важнейшего соглашения отражало обоюдное стремление укрепить российско-белорусские отношения, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, культурной и духовной близости», — подчеркнул в своей телеграмме президент РФ.

Российский лидер высоко оценил прогресс, который страны достигли на пути интеграции и сотрудничества, интенсивное развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов.

«Для россиян и белорусов обеспечиваются равные возможности в выборе места жительства, трудоустройстве, получении медицинской и социальной помощи», — добавил он.

Напомним, Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. В рамках работы по углублению интеграции России и Белоруссии стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, 20 из них готовы к подписанию. Накануне Путин и Лукашенко провели многочасовые переговоры в Сочи, в ходе которых обсуждали вопрос дальнейшей интеграции.