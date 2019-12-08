Стало известно, какой алкоголь предпочитают покупать к Новому году в России

Москва, 8 декабря. Жители России к Новому году предпочитают покупать пиво, шампанское и вино. Об этом говорят результаты исследования, направленного на выявление популярных новогодних напитков.

По данным сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, на первом месте по популярности оказалось пиво. По результатам исследования, на него пришлось 33,97% от общего объема предновогодних покупок алкогольных напитков. Вторую строчку рейтинга занимает шампанское с показателем 14,93%.

«Шампанское — традиционно новогодний напиток: мы видим его на открытках и подарочных упаковках, и главный ритуал по исполнению новогоднего желания тоже связан с ним», — цитирует выдержки из исследования РИА Новости.

Третью строчку в рейтинге занимает вино — 12,53% от общего объема предпраздничных покупок алкогольной продукции. Далее в списке расположились водка, коньяк, виски, вермут и ром.

Общий объем покупок алкоголя в предновогодний и постновогодний периоды в России, по данным исследования, вырастает на 137% от среднегодового значения. При этом, по статистике, шампанское в России начинают закупать с середины декабря. Пика покупки достигают в период с 29 по 31 декабря.

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