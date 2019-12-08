Американские ученые назвали три этапа старения человека

Москва, 8 декабря. Ученые выяснили, что старение человека происходит в несколько этапов. Об этом сообщается в научном медицинском журнале Nature Medicine.

Эксперты Стэнфордского университета провели исследование, в котором приняли участие почти 4,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет, и сделали анализ белков плазмы крови. Ученые обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста участников исследования.

Удалось выяснить, что основные изменения в белках плазмы крови условно происходят в три этапа, а именно в 34, 60 и 78 лет. В исследовании отмечается, что открытие позволит более эффективно бороться с возрастными заболеваниями. Медики смогут анализировать состояние белков и предупреждать пациентов о возможных проблемах с внутренними органами.

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