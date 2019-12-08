Аналитики назвали самые популярные марки автомобилей у россиян

Москва, 8 декабря. Специалисты агентства «Автостат» выяснили лидеров авторынка среди легковых и малотоннажных грузовых машин в России. По итогам прошедшего месяца, самой большой популярностью среди жителей нашей страны пользуются машины отечественного производителя Lada.

По данным статистики, продажи автомобилей данной российской марки в ноябре составили 31 217 экземпляров, что соответствует доле рынка 19,9%. Вторым после Lada следует корейский производитель Kia. В течение прошедшего месяца в России было продано 19 612 машин, доля рынка составила 12,5%. Тройку лидеров замыкает Hyundai, с показателем 16 314 автомобилей и долей 10,4%.

ТОП-10 самых популярных авто у россиян замыкает GAZ, Nissan и Mitsubishi. Тут отечественная марка автомобилей также сохраняет большие темпы роста уже на протяжении третьего месяца.

Среди моделей самой популярной является Lada Granta. За ней следует Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Сreta и седан Volkswagen Polo.

«В последний месяц осени продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране составили 156 848 единиц. Это на 6,4% меньше, чем в ноябре 2018 года», — резюмируют в «Автостате».

Напомним, ранее автомобильные эксперты Игорь Моржаретто и Алексей Хресин поделились своими секретами эксплуатации машины в холодное время года, а также рассказали, чего делать нельзя ни в коем случае. Так, например, специалисты утверждают, что не стоит долго прогревать двигатель. По их словам, работа вхолостую наоборот уменьшает срок жизни мотора.