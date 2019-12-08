Джошуа вернул себе три титула чемпиона мира, взяв реванш у Руиса

Эр-Рияд, 8 декабря. Британский боксер Энтони Джошуа вернул себе три чемпионских титула, взяв реванш у американского боксера мексиканского происхождения Энди Руиса. Состоявшийся в Саудовской Аравии бой завершился победой Джошуа единогласным решением судей.

Все трое судей отдали победу Джошуа с большим преимуществом — 118:110, 119:109, 118:110.

В результате британец вернул себе титулы чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Напомним, первый бой между Руисом и Джошуа состоялся в начале июня 2019 года. Британец потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере: американец выиграл бой техническим нокаутом.

До первого поединка с Руисом Джошуа защищал пояс IBF шесть раз, пояс WBA — три раза, WBO — один. Теперь в активе 30-летнего британского боксера — 23 победы (21 нокаутом) и одно поражение. Руис в третий раз боксировал за титул чемпиона мира. Всего в его активе — 33 победы (22 из них — нокаутом) и два поражения.