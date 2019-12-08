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Житель Петербурга продает двухрублевую монету за миллиард

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Житель Петербурга продает двухрублевую монету за миллиард

Санкт-Петербург, 8 декабря. Житель Петербурга разместил на Avito объявление о продаже двухрублевой монеты за миллиард рублей. В описании к объявлению он заявил, что причина высокой стоимости — редкий брак.

По словам автора публикации, монета была произведена в 2016 году на Московском монетном дворе.

«Очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов (редкость именно в повороте на 90 градусов!)» — говорится в описании к объявлению.

Автор публикации утверждает, что эта монета представляет ценность для коллекционеров. По его словам, он также готов рассмотреть вариант обмена объекта продажи на что-либо. Автор объявления подчеркивает, что продает монету номиналом в два рубля за ту цену, которую считает правильной.

«Вы сказочно богаты? Вам некуда девать свои деньги и вы бесцельно бродите по Интернету в надежде увидеть хоть что-то безумное, ради чего можно было бы потратить ваш миллиард рублей? Ок, вы нашли, что искали!» — говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что в Москве появилась копия знаменитого «Бэтмобиля». Необычное транспортное средство продают за 55 миллионов рублей. 

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Источник: Avito
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