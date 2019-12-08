Милонов увидел в Бузовой опасность для молодежи

Москва, 8 декабря. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о негативном влиянии певицы и телеведущей Ольги Бузовой на подрастающее поколение. Мнением политик поделился в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

По словам Милонова, певица подает молодежи плохой пример. На просьбу телеведущей Леры Кудрявцевой, объяснить эту позицию депутат заявил, что «она поет». Собеседница политика напомнила о «головокружительной» карьере Бузовой, ее заработках и содержании семьи. Однако Милонов сравнил певицу с Прохором Шаляпиным, который «всяко лучше нее поет».

«Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю, на чем. У вас сидел в стразах Прохор Шаляпин — он всяко лучше нее поет и зарабатывает меньше, чем она», — ответил депутат.

Ранее Бузова попала в неловкую ситуацию на музыкальной премии канала Music Box «Золотой хит — 2019», назвав певца Льва Лещенко Львом Левченко. После концерта исполнитель отметил, что не имеет претензий к Бузовой, сославшись на то, что ошибиться мог и он сам, сообщила газета «Известия».

«Я к этому абсолютно нормально отношусь и не обращаю внимания, это же неумышленно было. Она все-таки продвинутый человек», — подчеркнул Лещенко.

Артист рассказал журналистам, что с удовольствием побывал бы на концерте Бузовой. Лещенко сообщил, что относится к девушке уважительно, так как она самостоятельно завоевала свое место под солнцем.

Исполнитель также напомнил, что известная телеведущая Арина Шарапова назвала его Владимиром Винокуром на одном из концертов, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.