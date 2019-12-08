МВФ выдаст Украине новый кредит на $5,5 млрд. События дня. ФАН-ТВ

Орешкин заявил о прогрессе переговоров с Белоруссией Россия и Белоруссия добились серьезного прогресса на переговорах в Сочи. Об этом рассказал министр экономразвития нашей страны Максим Орешкин, его цитируют РИА Новости. Так, по его словам, страны нашли компромисс по целому ряду вопросов: сельскому хозяйству, связи, таможне и даже по нефти и газу, хотя тема энергетики в отношениях стран сейчас едва ли не самая дискуссионная. Напомним, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вчера встретились в Сочи, они обсудили интеграцию в рамках договора о Союзном государстве — сегодня этому документу исполняется ровно 20 лет. Он предполагает поэтапное создание единого для обеих стран экономического пространства и в целом содействие во многих сферах общества. Лукашенко не раз отмечал, что Минск на этом пути зайдет настолько далеко, насколько к этому готова Москва.

МВФ предоставит Украине новый кредит на $5,5 млрд А вот Международный валютный фонд (МВФ) и Украина все-таки договорились о новом кредите. Киеву выделят $5,5 млрд сроком на три года. Об этом говорится в заявлении мировой организации. В офисе президента страны Владимира Зеленского отметили, что глава МВФ Кристалина Георгиева высоко оценила некие «экономические достижения» новой украинской власти. Какие именно — не уточняется. Любопытно, что в минувшем сентябре, когда в Киев приезжала делегация фонда, она отчиталась о повсеместной коррупции, низких темпах роста экономики и трудных условиях для бизнеса. Тогда эксперты МВФ призвали Украину к глубоким структурным реформам.

КНДР прекращает диалог с США по денуклеаризации Куда труднее идут переговоры между США и КНДР. Ну, или уже не идут вовсе. Постпред Северной Кореи в ООН Ким Сон, чьи слова передает агентство Reuters, заявил, что обе страны прекращают диалог друг с другом о разоружении Корейского полуострова. По мнению дипломата, долгие переговоры стали уловкой Вашингтона ради выигрыша времени, и сейчас они уже бессмысленны. При этом позицию Пхеньяна американцы, судя по всему, не берут во внимание. Отметим, что «ядерная тема» в последнее время является ключевой в отношениях США и КНДР, а лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын даже несколько раз за этот год встречались лично. Но вероятно, что они, несмотря на, казалось бы, дружеские беседы, все-таки зашли в тупик.