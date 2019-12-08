МВФ выдаст Украине новый кредит на $5,5 млрд. События дня. ФАН-ТВ

Орешкин заявил о прогрессе переговоров с Белоруссией
Россия и Белоруссия добились серьезного прогресса на переговорах в Сочи. Об этом рассказал министр экономразвития нашей страны Максим Орешкин, его цитируют РИА Новости. Так, по его словам, страны нашли компромисс по целому ряду вопросов: сельскому хозяйству, связи, таможне и даже по нефти и газу, хотя тема энергетики в отношениях стран сейчас едва ли не самая дискуссионная. Напомним, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вчера встретились в Сочи, они обсудили интеграцию в рамках договора о Союзном государстве — сегодня этому документу исполняется ровно 20 лет. Он предполагает поэтапное создание единого для обеих стран экономического пространства и в целом содействие во многих сферах общества. Лукашенко не раз отмечал, что Минск на этом пути зайдет настолько далеко, насколько к этому готова Москва.
МВФ предоставит Украине новый кредит на $5,5 млрд
А вот Международный валютный фонд (МВФ) и Украина все-таки договорились о новом кредите. Киеву выделят $5,5 млрд сроком на три года. Об этом говорится в заявлении мировой организации. В офисе президента страны Владимира Зеленского отметили, что глава МВФ Кристалина Георгиева высоко оценила некие «экономические достижения» новой украинской власти. Какие именно — не уточняется. Любопытно, что в минувшем сентябре, когда в Киев приезжала делегация фонда, она отчиталась о повсеместной коррупции, низких темпах роста экономики и трудных условиях для бизнеса. Тогда эксперты МВФ призвали Украину к глубоким структурным реформам.
КНДР прекращает диалог с США по денуклеаризации
Куда труднее идут переговоры между США и КНДР. Ну, или уже не идут вовсе. Постпред Северной Кореи в ООН Ким Сон, чьи слова передает агентство Reuters, заявил, что обе страны прекращают диалог друг с другом о разоружении Корейского полуострова. По мнению дипломата, долгие переговоры стали уловкой Вашингтона ради выигрыша времени, и сейчас они уже бессмысленны. При этом позицию Пхеньяна американцы, судя по всему, не берут во внимание. Отметим, что «ядерная тема» в последнее время является ключевой в отношениях США и КНДР, а лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын даже несколько раз за этот год встречались лично. Но вероятно, что они, несмотря на, казалось бы, дружеские беседы, все-таки зашли в тупик.
Пентагон может отправить больше военных в Сирию
Вместе с тем похоже, что вопрос разоружения не особо волнует США и на Ближнем Востоке. Глава Пентагона Марк Эспер допустил, что в Сирию отправятся еще больше американских военных. Так он ответил на вопрос журналистов о том, достаточно ли сейчас контингента Штатов в арабской стране. Эспер считает, что да, но при необходимости он будет увеличен. Напомним, что сейчас военные США взяли контроль над нефтяными полями на севере Сирии. Это сделано под предлогом помощи местным курдским боевикам, а также борьбы с «Исламским государством» (запрещенной в РФ террористической группировкой). По факту же Вашингтон занимается контрабандой черного золота, вывозя его в соседние страны. Власти Дамаска категорически осудили эти действия.