Сенатор Пушков прокомментировал незаконную акцию в Минске

Москва, 8 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал несанкционированные акции оппозиции в Минске, назвав мифом «счастье с ЕС». Данной точкой зрения политик поделился в своем блоге в Twitter.

«Зовут в ЕС, но это миф. Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии. В ЕС срезают бюджет на 2021–27 гг. — денег нет даже на Литву с Латвией», — высказался Пушков в своем Twitter отметив, что оппозиция попросту «торгует воздухом пустых надежд».

Оппозиционные акции, которые состоялись ранее в Минске, были вызваны тем, что подписание дорожных карт и углубление отношения с Москвой якобы может «лишить суверенитета» Беларусь.

Однако ранее сам лидер страны Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Москва не ведут переговоры по политическим вопросам, например, о едином парламенте. В частности, последние переговоры президентов России и Белоруссии состоялись в субботу, 7 декабря в Сочи. На них политики обсуждали отношения двух стран в рамках Союзного государства и подготовку к подписанию 31 интеграционной дорожной карты в различных сферах.

Союзное государство России и Белоруссии представляет собой надгосударственное образование, которое предполагает создание общего политического, экономического, юридического и таможенного пространства. Государственным секретарем Союзного государства является бывший полпред президента РФ Григорий Рапота, председателем Высшего государственного совета — Александр Лукашенко, а председателем Совета министров — Дмитрий Медведев.